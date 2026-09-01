Gözde Seda Altuner iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor

Sandık Kokusu ve Çift Kişilik Oda gibi dizilerle tanınan Gözde Seda Altuner resmen iğne ipliğe döndü.

Altuner zayıflama sürecine dair "Çok zayıflamışsın, çok zayıflamışsın... Nasıl zayıfladın? İğne mi kullandın, onu mu yaptın, bunu mu yaptın? Evet, evet çocuklar; iğne kullandım." açıklamasını yapmıştı.

YORUM YAĞDI

Gözde Seda Altuner'in son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü isme; 'Of be çok güzelsin', 'Aşırı güzel görünüyor', 'Çok iyi olmuş', 'Yeni proje yokmu özledik sizi' gibi yorumlar yapıldı.

GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?

Gözde Seda Altuner, 16 Haziran 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Yeditepe Ünv.Radyo Sinema Televizyon bölümünü kazandı. Oyuncu olma hayali daha ağır bastığı için 2 yıl sonunda bu bölümden ayrıldı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nün konservatuvar sınavlarına girerek kazandı. 2006 yılında mezun oldu. Seda Altuner oyunculuğun yanı sıra, senaryo yazarı olarak da çalışmalarda bulundu.