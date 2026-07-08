Muhtemel Aşk 4. bölüm 2. fragman izle! 'Reytingleri yükseltelim'

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden heyecanı artıran ikinci tanıtım geldi. Seyircilerin yoğun isteği üzerine tanıtımlar peş peşe yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda Defne, Kadir ve Tolga'yı karşı karşıya getiren büyük sırrın peşine düşüyor.

Gizemli kadının kim olduğunu öğrenmeye kararlı olan Defne, Kadir'in evini drone ile izlemeye çalışırken, Kadir'in drone'u düşürmek için verdiği mücadele eğlenceli anlara sahne oluyor. Kadir'in, Defne'nin evine, "Hayırlı bir işe geldik" sözleri heyecanı artırırken, ikili arasında yaşanacaklar yeni bölüme dair heyecanı yükseltiyor.

**MUHTEMEL AŞK 4. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

Herkesin sakladığı bir gerçek var. Peki ilk kim konuşacak? 🤔#MuhtemelAşk yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Show TV’de! @ShowTV pic.twitter.com/mghPoECPuA — Muhtemel Aşk (@muhtemelaskdizi) July 7, 2026

Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm 2. fragmanı yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgi gördü. Sosyal medyada; 'en iyi yaz dizisi', 'erken final olmasın', 'reytingleri yükseltelim' gibi yorumlar yapıldı.

MUHTEMEL AŞK 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tolga'nın yaptığı sürpriz teklifin ardından Defne, kalbiyle mantığı arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Kıskançlığına yenik düşen Kadir'in beklenmedik hamlesi, ikili arasındaki gerilimi bambaşka bir noktaya taşırken, Defne de Kadir ile Tolga arasındaki yıllardır saklanan sırrın peşine düşer. Bartıner Holding'de dengeler hızla değişirken, geçmişten gelen gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar.

Defne'nin vereceği karar ve ortaya çıkacak yeni ipuçları, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını bir kez daha gözler önüne serecek, Defne, Kadir ve Tolga’nın düşmanlıklarının sebebini öğrenecektir.