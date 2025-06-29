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Cemre Baysel'in arkasından fotoğrafını çektiler! Görünce tanımadılar

Son olarak Aytaç Şaşmaz ile yaşadığı ayrılık ile gündeme gelen Cemre Baysel, bu kez yaşadığı olayı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Baysel'in fotoğrafını çeken iki vatandaş oyuncuyu tanmadı.

Cemre Baysel'in arkasından fotoğrafını çektiler! Görünce tanımadılar
Kubra Akalın

26 yaşındaki güzel oyuncu Cemre Baysel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Aytaç Şaşmaz ile ayrılığı konuşulan Cemre Baysel sezon arasında soluğu tatilde aldı.

Ayrılık sonrası kendini doğaya ve sahil yürüyüşlerine veren Cemre Baysel, sosyal medya hesabından yaşadığı bir olayı takipçileriyle paylaştı. Sahilde yürüyüş yaparken başına gelen olayı şu sözlerle anlattı:

“İki güzel kadın uzaktan fotoğrafımı çekip yanıma geldi. ‘Çok güzel görünüyordunuz, fotoğrafınızı çektik. Dilerseniz size gönderelim’ dediler. Çok mutlu olduğumu ve paylaşacağımı söyledim. Ve beni hiç tanımadılar. Bayılıyorum böyle hikayelere.”

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GÖNDERMELER GÜNDEME GELMİŞTİ

2021 yılında Baht Oyunu dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve uzun süre "evlenecekler" gözüyle bakılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti, sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı.

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Ayrılık haberleri hayranlarını şaşkına çevirirken, çiftin sosyal medya üzerinden birbirlerine yaptığı göndermeler gündemden düşmüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cemre Baysel
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