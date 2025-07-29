Cemre Baysel tatil dönüşü ameliyat oldu! Göğsündeki kitleyi aldırdı

2021 yılında Baht Oyunu dizisinde tanıştığı ve sevgili olduğu Aytaç Şaşmaz ile ilişkisini bitiren Cemre Baysel hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiriyor. Dizisi bitince soluğu tatilde alan Baysel sağlık sorunları yaşıyor.

Final bölümü çekilen Leyla dizisinin başrol oyuncusu Cemre Baysel, hastane yatağından yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu.

Güzel oyuncu "Evet, bir ameliyatın daha sonuna geldik. Endişelenecek bir durum yok. Biz neler atlattık" yazdı.

KİTLE İYİ HUYLU ÇIKTI

Cemre Baysel'in göğsünde 8 yıldır giderek büyüyen bir kitleyi Altunizade'deki özel bir hastanede aldırdığı öğrenildi. Kitlenin iyi huylu çıkmasının da oyuncuya rahat nefes aldırdığı belirtildi.

AYRILIK SONRASI GÖNDERME

Magazin dünyası Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın ayrılık sonra birbirine yaptığı göndermeleri konuştu. Evlenecekleri kesin gözüyle bakılan fakat sürpriz bir şekilde ilişkileri sona eren ikili birbirlerine yaptıkları göndermeli paylaşımlarla sosyal medyada gündeme gelmişti.