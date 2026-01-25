Cenazede Halit Ergenç'le fotoğraf yarışı! Poz vermek istemeyince...

Usta tiyatrocu Haldun Dormen son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü isimlerin akın ettiği cenaze töreninde konuşma yapan Halit Ergenç, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Ergenç,“Herkes birbirine neleri yapamayacağını söylerken, o öğrencilerine her zaman neleri yapabileceklerini söylerdi. Bugün pek çok sanatçının sanatçı olmasında onun emeği var. Bugün burada sizin karşınızdaysam, bu Haldun abi sayesindedir. Bana sorumluluk verip başarmamı sağladı.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra cenaze için Teşvikiye Camii'ne gelen Halit Ergenç'in etrafına saran bir grup vatandaş fotoğraf yarışına girdi.

Önce fotoğraf çektirmek isteyenlerle bir iki kare fotoğraf çektiren oyuncu gelen ısrarlar üzerine rahatsızlık duydu. Bir kadının isteğini reddeden Halit Ergenç durumdan rahatsız olduğunu belirtse de ısrarlar devam etti. Fotoğraf çektirmek istemeyen oyuncu ısrarlar ve izinsiz çekimler sonrası "Hanımefendi cenazedeyiz" dedi.

Ancak buna rağmen bazı vatandaşlar izinsiz selfie çekmeye devam etti.