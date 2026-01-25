MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Cenazede Halit Ergenç'le fotoğraf yarışı! Poz vermek istemeyince...

Haldun Dormen'e veda töreninde zor anlar yaşayan Halit Ergenç, tören sonrası Teşvikiye Camii'nde de son görevini gerçekleştirmek için bulundu. Ancak oyuncuyla fotoğraf yarışına giren vatandaşlar gündem oldu.

Cenazede Halit Ergenç'le fotoğraf yarışı! Poz vermek istemeyince...

Usta tiyatrocu Haldun Dormen son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü isimlerin akın ettiği cenaze töreninde konuşma yapan Halit Ergenç, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Ergenç,“Herkes birbirine neleri yapamayacağını söylerken, o öğrencilerine her zaman neleri yapabileceklerini söylerdi. Bugün pek çok sanatçının sanatçı olmasında onun emeği var. Bugün burada sizin karşınızdaysam, bu Haldun abi sayesindedir. Bana sorumluluk verip başarmamı sağladı.” ifadelerini kullandı.

Cenazede Halit Ergenç le fotoğraf yarışı! Poz vermek istemeyince... 1

Daha sonra cenaze için Teşvikiye Camii'ne gelen Halit Ergenç'in etrafına saran bir grup vatandaş fotoğraf yarışına girdi.

Cenazede Halit Ergenç le fotoğraf yarışı! Poz vermek istemeyince... 2

Önce fotoğraf çektirmek isteyenlerle bir iki kare fotoğraf çektiren oyuncu gelen ısrarlar üzerine rahatsızlık duydu. Bir kadının isteğini reddeden Halit Ergenç durumdan rahatsız olduğunu belirtse de ısrarlar devam etti. Fotoğraf çektirmek istemeyen oyuncu ısrarlar ve izinsiz çekimler sonrası "Hanımefendi cenazedeyiz" dedi.

Ancak buna rağmen bazı vatandaşlar izinsiz selfie çekmeye devam etti.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Amerikalı Aynasız' olarak tanınıyor! Nereli merak edildi'Amerikalı Aynasız' olarak tanınıyor! Nereli merak edildi
Son dakika: Usta oyuncu cenazede baygınlık geçirdiSon dakika: Usta oyuncu cenazede baygınlık geçirdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Halit Ergenç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.