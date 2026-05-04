Teşkilat dizisinde 3 bomba ayrılık! Başrol de gidiyor

Teşkilat dizisi sezon finali öncesi sürpriz ayrılıklarla sarsılıyor. Hilal, Cevher ve Rutkay karakterlerine hayat veren üç oyuncunun veda edeceği konuşulurken, finaldeki kanlı düğün sahnesi merak uyandırdı.

Teşkilat dizisi 7 Haziran Pazar akşamı 184. bölümüyle sezona ara verecek. Burak Arlıel’in yönettiği, Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı TRT1’in fenomen dizisinin sezon finalinde kanlı bir düğün sahnesinin yaşanacağı öğrenildi.

Kulislerden sızan bilgilere göre de 7 Mart 2021 yılından beri TRT1’de seyirciyle buluşan fenomen diziden 7. sezonu öncesi şimdilik 3 oyuncu birden ayrılacak.

HİLAL, CEVHER VE RUTKAY’A VEDA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin Hilal’i Rabia Soytürk, Cevher başkanı Erkan Bektaş ve Rutkay’ı Serhat Tulumluer’in senaryodaki rollerinin sezon sonu itibariyle biteceği konuşuluyor.

Dizide başka ayrılıkların yaşanıp yaşanmayacağı ise henüz netleşmedi.

