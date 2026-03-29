Cengiz Kurtoğlu sağlık durumu nasıl? Hastaneye kaldırılmıştı

Cengiz Kurtoğlu, burun kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sevenlerini korkutan sanatçı, ameliyat sonrası sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"Hain Geceler", "Duyanlara Duymayanlara", "Yorgun Yıllarım" ve "Duvardaki Resim" gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan Cengiz Kurtoğlu, yaşadığı burun kanaması sorunu nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Cengiz Kurtoğlu sağlık durumu sevenleri tarafından merak edildi.

Kurtoğlu’nun burun kanaması sebebiyle kaldırıldığı hastanede apar topar ameliyata alındığı öğrenildi. Kısa süreli sağlık sorununu atlattığını belirten Kurtoğlu şu açıklamayı yayınladı:

"Değerli sevenlerim; öncelikle sağlık durumum gayet iyi, hepinizin içi rahat olsun. Geçirdiğim ufak bir rahatsızlıktan dolayı geçici bir süre aranızda olamadım. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan sizlere, alanında uzman doktorlarımıza ve hastane personelimize çok teşekkür ederim. En kısa zamanda sahnelere geri döneceğim. Sevgiyle..."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O isimleri geçti! Şahan Gökbakar'ın adını duyunca...O isimleri geçti! Şahan Gökbakar'ın adını duyunca...
Spordan paylaştı! Hayranlarından beğeni yağdıSpordan paylaştı! Hayranlarından beğeni yağdı

En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

İsrail'den İran açıklaması! Tarih verildi: "Yok edilecekler"

İsrail'den İran açıklaması! Tarih verildi: "Yok edilecekler"

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Başsavcılıktan açıklama geldi! Kaldığı koğuşun her detayı paylaşıldı

Başsavcılıktan açıklama geldi! Kaldığı koğuşun her detayı paylaşıldı

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

En Çok Aranan Haberler

