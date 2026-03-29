Cengiz Kurtoğlu sağlık durumu nasıl? Hastaneye kaldırılmıştı

"Hain Geceler", "Duyanlara Duymayanlara", "Yorgun Yıllarım" ve "Duvardaki Resim" gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan Cengiz Kurtoğlu, yaşadığı burun kanaması sorunu nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Cengiz Kurtoğlu sağlık durumu sevenleri tarafından merak edildi.

Kurtoğlu’nun burun kanaması sebebiyle kaldırıldığı hastanede apar topar ameliyata alındığı öğrenildi. Kısa süreli sağlık sorununu atlattığını belirten Kurtoğlu şu açıklamayı yayınladı:

"Değerli sevenlerim; öncelikle sağlık durumum gayet iyi, hepinizin içi rahat olsun. Geçirdiğim ufak bir rahatsızlıktan dolayı geçici bir süre aranızda olamadım. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan sizlere, alanında uzman doktorlarımıza ve hastane personelimize çok teşekkür ederim. En kısa zamanda sahnelere geri döneceğim. Sevgiyle..."