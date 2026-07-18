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Cennetin Çocukları'ndan apar topar gönderilmişti! İsmail Hacıoğlu Yeraltı'na girdi

Uyuşturucu testi pozitif çıkan oyuncu İsmail Hacıoğlu, Cennetin Çocukları dizisinden apar topar gönderilmiş projede başrol değişikliğine gidilmişti. İsmail Hacıoğlu fenomen dizi Yeraltı ile anlaşmaya vardı.

Cennetin Çocukları'ndan apar topar gönderilmişti! İsmail Hacıoğlu Yeraltı'na girdi
Öznur Yaslı İkier

Cennetin Çocukları dizisinin başrolü İsmail Hacıoğlu, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmış ve testi pozitif çıkınca projeden apar topar gönderilmişti.

Cennetin Çocukları ndan apar topar gönderilmişti! İsmail Hacıoğlu Yeraltı na girdi 1

İsmail Hacıoğlu'nun yeni adresi belli oldu. İsmail Hacıoğlu, Bernaz Aruz’un yazdığı “Yeraltı” dizisinin kadrosuna dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hacıoğlu bu sabah yapım şirketiyle el sıkıştı.

Cennetin Çocukları ndan apar topar gönderilmişti! İsmail Hacıoğlu Yeraltı na girdi 2

Karakterin henüz ismi belli olmadı. İlk gelen bilgi ünlü oyuncunun “Yeraltı”nda Bozo’nun (Uraz Kaygılaroğlu) düşmanı olacağı yönünde…

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Hacıoğlu Yeraltı dizisi
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