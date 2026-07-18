Cennetin Çocukları'ndan apar topar gönderilmişti! İsmail Hacıoğlu Yeraltı'na girdi

Cennetin Çocukları dizisinin başrolü İsmail Hacıoğlu, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmış ve testi pozitif çıkınca projeden apar topar gönderilmişti.
İsmail Hacıoğlu'nun yeni adresi belli oldu. İsmail Hacıoğlu, Bernaz Aruz’un yazdığı “Yeraltı” dizisinin kadrosuna dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hacıoğlu bu sabah yapım şirketiyle el sıkıştı.
Karakterin henüz ismi belli olmadı. İlk gelen bilgi ünlü oyuncunun “Yeraltı”nda Bozo’nun (Uraz Kaygılaroğlu) düşmanı olacağı yönünde…
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