Cevher dizisinden ilk kareler geldi! Elçin Sangu ve Ertan Saban başrolde

SHOW TV’nin yeni dizisi ‘Cevher’in oyuncuları, okuma provasında bir araya geldi. Elçin Sangu'nun uzun zaman sonra ekrana dönemeye karar verdiği dizinin konusu ve oyuncuları merak edildi.



Fabrika Yapım imzalı, yapımcılığını Öner Arslanel’in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu otururken senaryosunu Burcu Yılmaz kaleme alıyor.

Fransız yapımı ‘High Intellectual Potential’ın Türkiye uyarlaması olan ‘Cevher’, birbirinden tamamen farklı iki karakterin yollarının kesişmesiyle gelişen olayları, mizahı ve duyguyu bir araya getiren sıra dışı bir hikâyeyi ekrana taşıyacak.

CEVHER DİZİSİ KONUSU NE?

Başrollerini Elçin Sangu ve Ertan Saban’ın paylaştığı dizide Elçin Sangu, üstün zekâsıyla hayatın zorluklarına meydan okuyan üç çocuk annesi Cevher’e hayat verirken Ertan Saban ise karizması, disiplini ve gözü karalılığıyla öne çıkan başarılı komiser Mert’i canlandırıyor.



CEVHER DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda Elçin Sangu, Ertan Saban, Hasibe Eren, Elit Andaç Çam, Anıl İlter, Sedef Akalın, Berna Cındıl, Alican Altun, Gökçem Çoban, Mert Özen, İlay Karataş ve Rüzgar Eser Düzenli yer alıyor.