Cemre Baysel ile Emirhan Topçu aşk mı yaşıyor? Şaşırtan hamle

Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Güller ve Günahlar dizisiyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Cemre Baysel şimdi de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti.

Baysel'in Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edildi. İlk hamlenin futbolcu Emirhan Topçu'dan geldiği ve Baysel'i takibe başladığı öğrenildi.

Cemre Baysel'in de bu hamleye karşılık vererek Topçu'yu takibe alması, ikili arasında aşk yaşandığı yönündeki iddiaları hızla güçlendirdi.

Sosyal medyadaki bu hamlenin ardından gözler ünlü çiftten gelecek açıklamalara çevrildi.