MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Cemre Baysel ile Emirhan Topçu aşk mı yaşıyor? Şaşırtan hamle

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar’da Zeynep rolüne hayat veren Cemre Baysel şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Baysel'in Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Cemre Baysel ile Emirhan Topçu aşk mı yaşıyor? Şaşırtan hamle
Öznur Yaslı İkier

Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Güller ve Günahlar dizisiyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Cemre Baysel şimdi de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti.

Baysel'in Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edildi. İlk hamlenin futbolcu Emirhan Topçu'dan geldiği ve Baysel'i takibe başladığı öğrenildi.

Cemre Baysel ile Emirhan Topçu aşk mı yaşıyor? Şaşırtan hamle 1

Cemre Baysel'in de bu hamleye karşılık vererek Topçu'yu takibe alması, ikili arasında aşk yaşandığı yönündeki iddiaları hızla güçlendirdi.

Cemre Baysel ile Emirhan Topçu aşk mı yaşıyor? Şaşırtan hamle 2

Sosyal medyadaki bu hamlenin ardından gözler ünlü çiftten gelecek açıklamalara çevrildi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İptaller devam ediyor! Tuzlu Kahve için karar verildiİptaller devam ediyor! Tuzlu Kahve için karar verildi
Kadir İnanır entübe edilince harekete geçmiş! Pes dedirten iddiaKadir İnanır entübe edilince harekete geçmiş! Pes dedirten iddia

Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım Cemre Baysel Güller ve Günahlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

ÖZEL | “Mumya ceset" cinayetinde itiraf

ÖZEL | “Mumya ceset" cinayetinde itiraf

Sahanın ortasında kalbi durmuştu! Acı haber geldi

Sahanın ortasında kalbi durmuştu! Acı haber geldi

Değişimiyle gündemde! "Sanki göğüslerini küçülttürmüş"

Değişimiyle gündemde! "Sanki göğüslerini küçülttürmüş"

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.