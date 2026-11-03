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Ünlü türkücü Berdan Mardini sessiz sedasız boşandı! Büyük aşk tek celsede bitti

Ünlü türkücü Berdan Mardini kendisinden 15 yaş küçük eşi Dilara Talay ile sessiz sedasız boşandı. Çift, Silivri Adliyesi’nde tek celsede evliliklerini sonlandırdı.

Ünlü türkücü Berdan Mardini sessiz sedasız boşandı! Büyük aşk tek celsede bitti
Öznur Yaslı İkier

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren şarkıcı Berdan Mardini, bir süredir aşk yaşadığı Dilara Talay ile Nisan 2025'te evlenmişti.

Mardini ile kendisinden 15 yaş küçük Talay, Başakşehir'de sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

Ünlü türkücü Berdan Mardini sessiz sedasız boşandı! Büyük aşk tek celsede bitti 1

Daha önce de evliliklerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Dilara Talay-Berdan Mardini çifti yollarını ayırdı.

Ünlü türkücü Berdan Mardini sessiz sedasız boşandı! Büyük aşk tek celsede bitti 2

Mardini ve Talay'ın sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Çift, Silivri Adliyesi’nde tek celsede evliliklerini sonlandırdı. Taraflardan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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Berdan Mardini
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