Ünlü türkücü Berdan Mardini sessiz sedasız boşandı! Büyük aşk tek celsede bitti

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren şarkıcı Berdan Mardini, bir süredir aşk yaşadığı Dilara Talay ile Nisan 2025'te evlenmişti.

Mardini ile kendisinden 15 yaş küçük Talay, Başakşehir'de sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

Daha önce de evliliklerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Dilara Talay-Berdan Mardini çifti yollarını ayırdı.

Mardini ve Talay'ın sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Çift, Silivri Adliyesi’nde tek celsede evliliklerini sonlandırdı. Taraflardan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.