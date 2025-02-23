Ceyda Ateş Rosalinda dizinin yıldızı Thalia ile tanıştı! İşte Thalia'nın son hali

Buğra Toplusoy ile 2018 yılında dünyaevine giren ve Amerika’ya yerleşen Ceyda Ateş, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Oyuncu, bir döneme damga vuran "Rosalinda" dizisinin yıldızı Thalia ile tanıştı.

"ONA SENİN ADINI VERDİM"

Aynı zamanda şarkıcı olan Thalia ile tanıştığı anları sosyal medya hesabında paylaşan Ateş, oyuncunun büyük bir hayranı olduğunu dile getirdi ve "Benim kızımın adı Talia. Ona senin adını verdim" ifadelerini kullandı.

Oldukça mutlu olan Thalia, Ateş'e teşekkür ederek sarıldı.

1999 yılında yayınlanan Rosalinda dizisi bir dönemin en sevilen yapımları arasında yer alıyordu. Bir döneme damga vuran dizide yer alan Thalia son haliyle de dikkat çekti.

THALİA KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Ariadna Thalía Sodi Miranda olan ünlü sanatçı, 26 Ağustos 1971’de Meksika’da doğdu. 90’lı yılların en ikonik pembe dizilerinden biri olan Rosalinda, Türkiye’de geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak bir dönemin en sevilen yapımlarından biri haline gelmişti. Thalía, dizide oynadığı Rosalinda karakteriyle izleyicilerin hafızasına kazındı.