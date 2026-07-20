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Ceyda Düvenci'den tatil pozları! Fit haliyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Ceyda Düvenci, fit görünümüyle bir kez daha gündem oldu. Beslenme düzenini değiştirerek verdiği kilolarla dikkat çeken 49 yaşındaki oyuncu, tatilden paylaştığı yeni pozlarıyla sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Ceyda Düvenci'den tatil pozları! Fit haliyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Özel hayatındaki değişimlerin ardından yeni bir sayfa açan Ceyda Düvenci, hem sosyal medya paylaşımları hem de fit görünümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bülent Şakrak ile boşandıktan sonra Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başlayan ünlü oyuncu, verdiği kilolarla da sık sık gündeme geliyor.

Ceyda Düvenci den tatil pozları! Fit haliyle tüm dikkatleri üzerine çekti 1

Daha önce beslenme düzenini tamamen değiştirdiğini, günde tek öğün beslendiğini ve hamur işlerinden uzak durduğunu açıklayan 49 yaşındaki oyuncu, son olarak tatil karelerini takipçileriyle paylaştı.

Düvenci'nin doğal güzelliği ve fit hali sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Ceyda Düvenci den tatil pozları! Fit haliyle tüm dikkatleri üzerine çekti 2

Ceyda Düvenci daha önce "Önceden günde iki öğün yemek yiyordum. Bunları bir öğüne düşürdüm. Et tüketmiyorum. Hamur işlerinden uzak duruyorum" demişti. Oyuncu ve sunucu ayrıca ısı, ses ve soğuk dalgalarının (soğuk lipoliz) bir arada kullanıldığı cerrahi dışı bir bölgesel incelme ve zayıflama uygulamasına da sık sık giriyor.

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Ceyda Düvenci
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