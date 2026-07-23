Çiftliğinin kapısına kilit vurup sırra kadem basmıştı! Özlem Tekin'in son hali ortaya çıktı: Teklif yağıyor

"Sen Anla", "Kargalar", "Dağları Deldim" gibi şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Özlem Tekin, 2018'de aldığı radikal bir kararla Milas'a yerleşerek çiftlik hayatı yaşamaya başlamıştı.

O günlerde organik yaşam istediği için çiftlik hayatı yaşamaya başladığını söyleyen Özlem Tekin, çiftliğe yerleşmeden önce de sosyal hayattan ve işinden bir hayli uzak kalmayı tercih etmişti.

Telefon bile kullanmadığı bilinen Özlem Tekin'in çiftliğinin kapısının uzun zamandır kilitli olduğu öğrenilmiş ve ünlü isim için endişelenmeye başlanmıştı.

Tekin'in, uzun zamandır Bodrum Gündoğan'da annesiyle birlikte yaşadığını ve kafasında buraya yerleşme planı olduğu söyleniyordu. Tekin, yaklaşık 4 yıl aradan sonra Bodrum Gündoğan'da bulunan annesi Sevim Tekin'in evinde görüntülendi.

Evin bahçesinde bir süre oturan Özlem Tekin, görüntülendiğini fark edince içeri girdi.

TEKLİF YAĞIYOR

Seneler önce müzik kariyerini bırakıp inzivaya çekilen Tekin'in gözlerden uzak yaşamını bırakıp sahnelere dönüp dönmeyeceği merakla bekleniyor. Şebnem Ferah'ın yıllar sonra konser vermeye başlamasıyla birlikte Özlem Tekin'e de dönüş teklifleri yapıldığı öğrenildi.