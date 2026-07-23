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Çiftliğinin kapısına kilit vurup sırra kadem basmıştı! Özlem Tekin'in son hali ortaya çıktı: Teklif yağıyor

Bir dönemin yıldız isimlerinden Özlem Tekin, uzun zamandır sahnelerden uzak bir yaşam sürüyor. Şebnem Ferah'ın yıllar sonra sahneye dönmesiyle birlikte Özlem Tekin'in de yeniden sahnelere dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.

Çiftliğinin kapısına kilit vurup sırra kadem basmıştı! Özlem Tekin'in son hali ortaya çıktı: Teklif yağıyor
Öznur Yaslı İkier

"Sen Anla", "Kargalar", "Dağları Deldim" gibi şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Özlem Tekin, 2018'de aldığı radikal bir kararla Milas'a yerleşerek çiftlik hayatı yaşamaya başlamıştı.

Çiftliğinin kapısına kilit vurup sırra kadem basmıştı! Özlem Tekin in son hali ortaya çıktı: Teklif yağıyor 1

O günlerde organik yaşam istediği için çiftlik hayatı yaşamaya başladığını söyleyen Özlem Tekin, çiftliğe yerleşmeden önce de sosyal hayattan ve işinden bir hayli uzak kalmayı tercih etmişti.

Çiftliğinin kapısına kilit vurup sırra kadem basmıştı! Özlem Tekin in son hali ortaya çıktı: Teklif yağıyor 2

Telefon bile kullanmadığı bilinen Özlem Tekin'in çiftliğinin kapısının uzun zamandır kilitli olduğu öğrenilmiş ve ünlü isim için endişelenmeye başlanmıştı.

Çiftliğinin kapısına kilit vurup sırra kadem basmıştı! Özlem Tekin in son hali ortaya çıktı: Teklif yağıyor 3

Tekin'in, uzun zamandır Bodrum Gündoğan'da annesiyle birlikte yaşadığını ve kafasında buraya yerleşme planı olduğu söyleniyordu. Tekin, yaklaşık 4 yıl aradan sonra Bodrum Gündoğan'da bulunan annesi Sevim Tekin'in evinde görüntülendi.

Çiftliğinin kapısına kilit vurup sırra kadem basmıştı! Özlem Tekin in son hali ortaya çıktı: Teklif yağıyor 4

Evin bahçesinde bir süre oturan Özlem Tekin, görüntülendiğini fark edince içeri girdi.

TEKLİF YAĞIYOR

Seneler önce müzik kariyerini bırakıp inzivaya çekilen Tekin'in gözlerden uzak yaşamını bırakıp sahnelere dönüp dönmeyeceği merakla bekleniyor. Şebnem Ferah'ın yıllar sonra konser vermeye başlamasıyla birlikte Özlem Tekin'e de dönüş teklifleri yapıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Özlem Tekin
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