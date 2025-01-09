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Cinsiyet değiştirdi, ekrana çıkamaz oldu! Engellendiğini söyleyen Rüzgar Erkoçlar bakın artık ne yapıyor?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.01.2025 15:18
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Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası ekranlardan uzakta yaşıyor. Cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra ekranlardan uzak kalan Rüzgar Erkoçlar yeni işini anlattı.

Cinsiyet değiştirdi, ekrana çıkamaz oldu! Engellendiğini söyleyen Rüzgar Erkoçlar bakın artık ne yapıyor?

Nil Erkoçlar tanındıktan sonra cinsiyet değiştirme ameliyatı olan ve hayatına Rüzgar Erkoçlar olarak devam eden başarılı oyuncu artık gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu açıklamalarıyla ve son haliyle dikkat çekti.

YILLAR ÖNCE ÇALIŞTIĞI YERE ORTAK OLDU

Cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra gündemden düşmeyen oyuncu SnobMagazin'e konuştu. Yeni işinden bahseden Erkoçlar "12 sene önce çalıştığım pastanenin sahibi Fahrettin Bey'in arasına katıldım. Yani eski patronuma ortak oldum. İşin mutfağında değil. Hem satış hem de ürünlerin tedariki tarafındayım. Ekip kurduk, aramıza yeni çalışma arkadaşları da katılacak" dedi.

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Kendisinden bahseden Erkoçlar, "Sekiz yıldır evliliğim devam ediyor. Allah nice güzellere nasip etsin" diye konuştu.

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Oyuncu, "Dizi teklifleri geliyor mu?" sorusuna, "Televizyondan çok teklif gelmiyor. Sebebini biliyorum neden gelmediğinin... Durumumda bir şey yok. Basın haberimi yapıyor, herkes beni tanıyor. İş kendi mesleğime gelince olmuyor. Sinema filmleri var, yapım şirketlerinin başarısızlığımı mi bilmiyorum, satılamıyor. Ya burada konulan engel var. Öyleyse onun kaldırılmasını istiyorum" yanıtını verdi.

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"İlk haberler çıktığından beri aradan 13 sene geçti" diyen Rüzgar Erkoçlar yaşadığı sürece dair kitap yazmak istediğini de sözlerine ekledi.

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Rüzgar Erkoçlar
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Nil Erkoçlar olarak o kadar sade ve duru güzelliği vardı ki cinsiyet değiştirdikten sonra tamamen başka bir kişiliğe büründü yanlışı burada yaptı. Halk seni Nil olarak tanımış ve sevmişti ama artık hepsi geride kaldı. Yeni yaşamında mutluluklar dilerim.
siz bakınca nili görüyordunuz içindeki rüzgarı gormuyordunuz.
Hayat onun istediği gibi yaşasın
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