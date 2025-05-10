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Cinsiyet değiştiren fenomen Mika Raun Danla Bilic'e konuk oldu! 'Nerelerini yaptırdın?' deyince... Ameliyatlarını tek tek sıraladı

Çektiği videolar ve danslarıyla fenomen haline gelen Mika Raun Tayland'a gidip cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu. Cinsiyet geçiş operasyonunu tamamlayan ünlü isim şimdi de Danla Bilic'in YouTube programa konuk oldu. Mika Raun estetik ameliyatlarını tek tek sıraladı.

Cinsiyet değiştiren fenomen Mika Raun Danla Bilic'e konuk oldu! 'Nerelerini yaptırdın?' deyince... Ameliyatlarını tek tek sıraladı
Öznur Yaslı İkier

Cinsiyet değiştirdikten sonra özel hayatıyla ve açıklamalarıyla gündeme gelen fenomen Mika Raun yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka biri oldu.

Tayland'a gidip cinsiyet değiştirme ameliyatı olan ve geçiş sürecini tamamlayan ünlü isim şimdilerde konuk olduğu programlarla dikkat çekiyor.

Her açıklaması olay olan ünlü isim son olarak Danla Bilic'in YouTube programına konuk oldu. Programda samimi itiraflarda bulunan Raun'a Danla Bilic 'Nerelerini yaptırdın? diye sordu.

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ESTETİKLERİNİ TEK TEK SAYDI

Mika Raun bu soru karşısında 'O kadar sakladığım şey var ki aslında' diyerek yanıt verdi daha sonra yaptırdığı estetikleri tek tek sıraladı.

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Mika Raun 'Burun yaptırdım, alın yaptırdım, çene yaptırdım, göz yaptırmadım. Kulağımda var, vücudumda var. Zaten bir operasyonum var cinsiyet geçiş sürecinden dolayı. Göğüslerim var. Popomu yaptıracaktım senden sonra vazgeçtim.' diyerek ameliyatlarını tek tek sıraladı.

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Programdaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Mika Raun için sosyal medyada; 'Doktorunun eline sağlık', 'Doktoru çok iyiymiş' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic Mika Raun
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