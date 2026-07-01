Cinsiyet değiştirmişti! Elliot Page kaslı fiziği ve karın kaslarına yorum yağdı

Cinsiyet değiştirdikten sonra 2020’de yeni kimliğini açıklayan ünlü oyuncu Elliot Page son pozlarıyla gündemde. 39 yaşındaki Oscar adayı oyuncu Elliot Page, bu hafta yaptığı yoğun boks antrenmanından paylaştığı karelerle dikkat çekti.

Page, boks ringinde gömleksiz verdiği pozda belirgin karın kaslarını ve fit fiziğini sergiledi. Oyuncunun paylaşımı, sosyal medyada hayranlarından büyük ilgi gördü.

Page ayrıca antrenörüyle ringde yaptığı sparring çalışmalarını gösteren enerjik bir video da yayımladı. Paylaşımın ardından takipçileri oyuncuya çok sayıda yorum yaptı.

Bazı yorumlar şöyleydi:

"O karın kaslarında çamaşır bile yıkanır!"

"Harika görünüyorsun!"

""Bu fiziği nasıl yaptı?"

"Bu vücut nereden geldi!"

"Elliot inanılmaz derecede fit olmuş."



Page, Mart 2021'de TIME dergisine verdiği röportajda, kamuoyuna trans ve non-binary kimliğini açıklamasının ardından göğüs rekonstrüksiyon (top surgery) ameliyatı geçirdiğini söylemişti.