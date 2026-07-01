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Cinsiyet değiştirmişti! Elliot Page kaslı fiziği ve karın kaslarına yorum yağdı

Bir süre önce cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, boks antrenmanından paylaştığı gömleksiz kareyle gündem oldu. Belirgin karın kaslarıyla dikkat çeken oyuncunun son hali, sosyal medyada "Bu fiziği nasıl yaptı?" yorumlarını beraberinde getirdi.

Cinsiyet değiştirmişti! Elliot Page kaslı fiziği ve karın kaslarına yorum yağdı

Cinsiyet değiştirdikten sonra 2020’de yeni kimliğini açıklayan ünlü oyuncu Elliot Page son pozlarıyla gündemde. 39 yaşındaki Oscar adayı oyuncu Elliot Page, bu hafta yaptığı yoğun boks antrenmanından paylaştığı karelerle dikkat çekti.

Page, boks ringinde gömleksiz verdiği pozda belirgin karın kaslarını ve fit fiziğini sergiledi. Oyuncunun paylaşımı, sosyal medyada hayranlarından büyük ilgi gördü.

Page ayrıca antrenörüyle ringde yaptığı sparring çalışmalarını gösteren enerjik bir video da yayımladı. Paylaşımın ardından takipçileri oyuncuya çok sayıda yorum yaptı.

Cinsiyet değiştirmişti! Elliot Page kaslı fiziği ve karın kaslarına yorum yağdı 1

Bazı yorumlar şöyleydi:

  • "O karın kaslarında çamaşır bile yıkanır!"
  • "Harika görünüyorsun!"
  • ""Bu fiziği nasıl yaptı?"
  • "Bu vücut nereden geldi!"
  • "Elliot inanılmaz derecede fit olmuş."
  • Cinsiyet değiştirmişti! Elliot Page kaslı fiziği ve karın kaslarına yorum yağdı 2

Page, Mart 2021'de TIME dergisine verdiği röportajda, kamuoyuna trans ve non-binary kimliğini açıklamasının ardından göğüs rekonstrüksiyon (top surgery) ameliyatı geçirdiğini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Elliot Page
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