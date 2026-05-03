Nihat Hatipoğlu’nun oğlu ile videolar çekiyordu! 'Çıplak ayak' paylaşımı tepki çekti

Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği videolarla birlikte tanınırlık kazanan fenomen Fatma Soydaş, dijital içerik mecralarında rekor kazanç verilerine ulaştı.
TikTok üzerinde gerçekleştirdiği son canlı yayında 42 dakikada 323 bin TL’den fazla hediye toplayan Soydaş, ücretli abonelik sistemiyle de 560 bin TL barajını aştı.
Fatma Soydaş'ın yapmış olduğu bir ayak paylaşımı takipçilerinin tepkisini çekti. Soydaş tepkilere sessiz kalmayarak, “Bu benim kendi abonelik sistemim. İstediğim içeriği paylaşırım. Ayağımı da paylaşabilirim" ifadelerini kullandı.
Katıldığı bir programda yöneltilen soruları da yanıtlayan Soydaş, abonelik içerikleriyle ilgili olarak "İstediğim şeyi paylaşırım, buna ayağım da dahil" dedi.
