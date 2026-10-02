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Çirkin 11. bölüm final tanıtımı geldi! Seyirci isyan etti: ''Final olmayı hak etmiyor''

Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın paylaştığı Çirkin dizisi için final kararı verildi. 11. bölümle ekran macerasını noktalayacak olan dizini final bölümünden ikinci fragmanda geldi. Çirkin 11. bölüm final fragmanına seyirciden tepki gecikmedi.

Çirkin 11. bölüm final tanıtımı geldi! Seyirci isyan etti: ''Final olmayı hak etmiyor''
Öznur Yaslı İkier

Yapımını 25 Film’in, yapımcılığını Koray Şahin ve Fırat Parlak’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı, Çirkin dizisi için erken final kararı verildi.

İkinci sezonunda reyting savaşına yenik düşen Çirkin 11. bölümle ekran macerasını sonlandıracak. 4 Ekim pazar günü final bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak olan dizinin final tanıtımı da geldi.

SEYİRCİ İSYAN EDİYOR
Çirkin 11. bölüm final tanıtımı kısa sürede tepki çekti. Dizi takipçileri; 'Harcadınız güzelim diziyi', 'Final olmayı hak etmiyor', 'Bir şans daha tanıyın', 'Keşke bir mucize olsa da final olmasa', 'Bu dizi final olmamalı' gibi yorumlar yaptılar.

**ÇİRKİN 11. BÖLÜM FİNAL TANITIMI İZLE!

ÇİRKİN 10. BÖLÜM ÖZETİ:
Kadir ve Meryem’in boşanmasının sonuçları, her iki taraf için de ağır olur. Kadir’in gerçekleri açıklamadan evliliklerini bitirmesiyle yıkılan Meryem, hayatıyla ilgili nasıl bir karar alacak? Cennet’in Kadir’i evlatlıktan reddetmesi ise Tunalı ailesindeki bağları kopma noktasına getirir. Ancak hiç kimse, Kadir’in Meryem’i cezaevinden kurtarabilmek için nasıl bir anlaşma yaptığını bilmemektedir.

Çirkin 11. bölüm final tanıtımı geldi! Seyirci isyan etti: Final olmayı hak etmiyor 1

Cennet, Meryem’in geleceği için yeni bir karar alırken Engin de Meryem’e olan aşkını itiraf eder. Kadir’in Meryem’e karşı davranışları, Lale’nin şüphelerini artırır.

Çirkin 11. bölüm final tanıtımı geldi! Seyirci isyan etti: Final olmayı hak etmiyor 2

Lale’nin Cennet’le olan ilişkisini düzeltmek için attığı adımla iki aile, Karataşların evinde bir araya gelir. Bu buluşmada Cennet’in yapacağı beklenmedik hamle, Kadir, Meryem, Lale ve Engin’in hayatını nasıl değiştirecek?

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Çağlar Ertuğrul çirkin Derya Pınar Ak
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