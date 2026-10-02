Çirkin 11. bölüm final tanıtımı geldi! Seyirci isyan etti: ''Final olmayı hak etmiyor''

Yapımını 25 Film’in, yapımcılığını Koray Şahin ve Fırat Parlak’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı, Çirkin dizisi için erken final kararı verildi.

İkinci sezonunda reyting savaşına yenik düşen Çirkin 11. bölümle ekran macerasını sonlandıracak. 4 Ekim pazar günü final bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak olan dizinin final tanıtımı da geldi.

SEYİRCİ İSYAN EDİYOR

Çirkin 11. bölüm final tanıtımı kısa sürede tepki çekti. Dizi takipçileri; 'Harcadınız güzelim diziyi', 'Final olmayı hak etmiyor', 'Bir şans daha tanıyın', 'Keşke bir mucize olsa da final olmasa', 'Bu dizi final olmamalı' gibi yorumlar yaptılar.

**ÇİRKİN 11. BÖLÜM FİNAL TANITIMI İZLE!

ÇİRKİN 10. BÖLÜM ÖZETİ:

Kadir ve Meryem’in boşanmasının sonuçları, her iki taraf için de ağır olur. Kadir’in gerçekleri açıklamadan evliliklerini bitirmesiyle yıkılan Meryem, hayatıyla ilgili nasıl bir karar alacak? Cennet’in Kadir’i evlatlıktan reddetmesi ise Tunalı ailesindeki bağları kopma noktasına getirir. Ancak hiç kimse, Kadir’in Meryem’i cezaevinden kurtarabilmek için nasıl bir anlaşma yaptığını bilmemektedir.

Cennet, Meryem’in geleceği için yeni bir karar alırken Engin de Meryem’e olan aşkını itiraf eder. Kadir’in Meryem’e karşı davranışları, Lale’nin şüphelerini artırır.

Lale’nin Cennet’le olan ilişkisini düzeltmek için attığı adımla iki aile, Karataşların evinde bir araya gelir. Bu buluşmada Cennet’in yapacağı beklenmedik hamle, Kadir, Meryem, Lale ve Engin’in hayatını nasıl değiştirecek?