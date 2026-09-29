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Serenay Sarıkaya yürüdü yer yerinden oynadı! Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

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Öznur Yaslı İkier

Son dönemde özel hayatı ve iş birlikleriyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya Paris Moda Haftası'nda dünyaca ünlü yıldızlarla aynı podyumu paylaştı. Sarıkaya, görkemli defileye altın rengi, püskül detaylı ve ışıltılı elbisesiyle damga vurdu. Ünlü ismin elbisesinin fiyatı da ortaya çıktı.

Rol aldığı yapımlardaki başarısı, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya şimdi de Paris Moda Haftası kapsamındaki 'Le Defile' etkinliklerinde sahneye çıktı.

Eyfel Kulesi manzaralı Place Joffre'da gerçekleşen organizasyonda altın rengi, püskül detaylı ve ışıltılı bir elbise giyen Sarıkaya yürüyüşüyle sosyal medyayı salladı. Defileden görüntüler kısa sürede gündem olurken Sarıkaya için övgü dolu yorumlar yapıldı.

Serenay Sarıkaya yürüdü yer yerinden oynadı! Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı 1

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI
Serenay Sarıkaya’nın göz kamaştıran elbisesinin fiyatı da belli oldu. Ünlü oyuncunun tercih ettiği tasarımın 9 bin 496 euro, güncel kurla yaklaşık 528 bin TL değerinde olduğu ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya yürüdü yer yerinden oynadı! Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı 2

Serenay Sarıkaya'nın sahne aldığı bu defile, moda ve eğlence dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Serenay Sarıkaya yürüdü yer yerinden oynadı! Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı 3

Aynı defilede; Kendall Jenner, Cara Delevingne, Kristen Bell, Jane Fonda, Eva Longoria, Simone Ashley ve Andie MacDowell gibi dünyaca ünlü yıldızlar podyuma çıktı.

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Serenay Sarıkaya defile
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