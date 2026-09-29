Serenay Sarıkaya yürüdü yer yerinden oynadı! Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya şimdi de Paris Moda Haftası kapsamındaki 'Le Defile' etkinliklerinde sahneye çıktı.

Eyfel Kulesi manzaralı Place Joffre'da gerçekleşen organizasyonda altın rengi, püskül detaylı ve ışıltılı bir elbise giyen Sarıkaya yürüyüşüyle sosyal medyayı salladı. Defileden görüntüler kısa sürede gündem olurken Sarıkaya için övgü dolu yorumlar yapıldı.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Serenay Sarıkaya’nın göz kamaştıran elbisesinin fiyatı da belli oldu. Ünlü oyuncunun tercih ettiği tasarımın 9 bin 496 euro, güncel kurla yaklaşık 528 bin TL değerinde olduğu ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya'nın sahne aldığı bu defile, moda ve eğlence dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Aynı defilede; Kendall Jenner, Cara Delevingne, Kristen Bell, Jane Fonda, Eva Longoria, Simone Ashley ve Andie MacDowell gibi dünyaca ünlü yıldızlar podyuma çıktı.