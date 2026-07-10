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Çirkin'in yıldızı Derya Pınar Ak tatile kaçtı! Son pozlarına beğeni yağdı

Star Tv'nin yeni dizisi Çirkin ile ekranlarda olan Derya Pınar Ak dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatile kaçtı. Sezonun yorgunluğunu atmaya çalışan ünlü ismin son pozları kısa sürede beğeni topladı.

Çirkin'in yıldızı Derya Pınar Ak tatile kaçtı! Son pozlarına beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

“Prens” ve “Çirkin” dizilerindeki performansıyla dikkat çeken genç oyuncu Derya Pınar Ak son dönemde özel hayatıyla gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde aşkını ilan eden Derya Pınar Ak şimdi de tatil pozlarıyla dikkat çekti.

Çirkin in yıldızı Derya Pınar Ak tatile kaçtı! Son pozlarına beğeni yağdı 1

Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile kaçan Derya Pınar Ak, şezlong pozlarıyla beğeni topladı.

Çirkin in yıldızı Derya Pınar Ak tatile kaçtı! Son pozlarına beğeni yağdı 2

Siyah dantelli elbisesiyle peş peşe pozlar veren genç oyuncu bu haliyle tam not aldı.

Çirkin in yıldızı Derya Pınar Ak tatile kaçtı! Son pozlarına beğeni yağdı 3

Derya Pınar Ak için sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyor', 'her hali ayrı güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Çirkin in yıldızı Derya Pınar Ak tatile kaçtı! Son pozlarına beğeni yağdı 4

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Anahtar Kelimeler:
çirkin Derya Pınar Ak
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