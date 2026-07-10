Çirkin'in yıldızı Derya Pınar Ak tatile kaçtı! Son pozlarına beğeni yağdı

“Prens” ve “Çirkin” dizilerindeki performansıyla dikkat çeken genç oyuncu Derya Pınar Ak son dönemde özel hayatıyla gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde aşkını ilan eden Derya Pınar Ak şimdi de tatil pozlarıyla dikkat çekti.

Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile kaçan Derya Pınar Ak, şezlong pozlarıyla beğeni topladı.

Siyah dantelli elbisesiyle peş peşe pozlar veren genç oyuncu bu haliyle tam not aldı.

Derya Pınar Ak için sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyor', 'her hali ayrı güzel' gibi yorumlar yapıldı.