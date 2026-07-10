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NATO Zirvesi'nde Ajda Pekkan sürprizi: First Lady'ler için sahneye çıktı

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Öznur Yaslı İkier

Emine Erdoğan'ın NATO liderlerinin eşlerine özel verdiği davette Ajda Pekkan sahne aldı. O görüntüleri Çekya Başbakanı Andrej Babis'in eşi Monika Babisova sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ankara'da tarihi NATO Zirvesi sona erdi. Her detayıyla çok konuşulan NATO Zirvesi'ne dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

NATO Zirvesi nde Ajda Pekkan sürprizi: First Lady ler için sahneye çıktı 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlamıştı.

NATO Zirvesi nde Ajda Pekkan sürprizi: First Lady ler için sahneye çıktı 2

Eşler için verilen özel yemekte ise sürpriz bir ismin sahne aldığı ortaya çıktı.

NATO Zirvesi nde Ajda Pekkan sürprizi: First Lady ler için sahneye çıktı 3

Çekya Başbakanı Andrej Babis'in eşi Monika Babisova tarafından paylaşılan görüntülerde Ajda Pekkan'ın sahne aldığı görüldü. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

NATO Zirvesi nde Ajda Pekkan sürprizi: First Lady ler için sahneye çıktı 4

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Anahtar Kelimeler:
NATO Ajda Pekkan Emine Erdoğan
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