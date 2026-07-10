NATO Zirvesi'nde Ajda Pekkan sürprizi: First Lady'ler için sahneye çıktı

Ankara'da tarihi NATO Zirvesi sona erdi. Her detayıyla çok konuşulan NATO Zirvesi'ne dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlamıştı.

Eşler için verilen özel yemekte ise sürpriz bir ismin sahne aldığı ortaya çıktı.

Çekya Başbakanı Andrej Babis'in eşi Monika Babisova tarafından paylaşılan görüntülerde Ajda Pekkan'ın sahne aldığı görüldü. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.