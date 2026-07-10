Kızına verdiği isim beğenilmedi! Ege Kökenli sert çıktı

2022'de Lior Ahituv ile evlenen oyuncu Ege Kökenli, 2025'in Mayıs ayında henüz 5 buçuk aylık hamileyken bebeğini kaybetmişti.

Zor günleri geride bırakan Kökenli, geçtiğimiz mart ayında 'Tal' adını verdiği kızını kucağına alarak anne olmanın sevincini yaşamıştı.

Ege Kökenli, kızına verdiği 'Tal' adının kendisi için anlamının çok derin olduğunu belirtmişti. Oyuncu, 'Tal' kelimesinin hem "çiğ" anlamına geldiğini hem de "derin bir üzüntünün ardından sessizce gelen büyük mutluluk" demek olduğunu söylemişti.

"BU NİYETLE UYANDIM"

İsim verme sürecini de anlatan Kökenli, "Bir sabah çocuğuma 'Tal' ismini koyacağım diye uyandım. Bunun nereden geldiğini bilmiyorum, sadece bu niyetle uyandım" demişti.

'NE İSTİYORSAM KOYARIM'

Ege Kökenli, bebeğinin ismiyle ilgili gelen eleştiriler karşısında adeta çılgına döndü. Eleştirilere sert bir dille yanıt veren Kökenli, "Tuhaf yorumlar yazıyorsunuz, 'Aman en marjinal bunlar' diyorsunuz. Marjinallikle alakası yok. Bu benim çocuğum, ben de bu ismi sevdim ve koydum. Size ne arkadaşım! Ne istiyorsam koyarım" ifadelerini kullandı.