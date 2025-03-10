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  4. Çitos Efe'den sonra Çakıl bebek Nisan Aktaş merak edildi! Güzelliğine yorum yağdı

Çitos Efe'den sonra Çakıl bebek Nisan Aktaş merak edildi! Güzelliğine yorum yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
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Bir döneme damga vuran 'Çocuktan Al Haberi' programına katılan miniklerin değişimleri merak ediliyor. Çitos Efe'den sonra Çakıl bebek Nisan Aktaş da son haliyle gündeme geldi.

Çitos Efe'den sonra Çakıl bebek Nisan Aktaş merak edildi! Güzelliğine yorum yağdı

2016 yılında ekranlara gelen 'Çocuktan Al Haberi' o dönem büyük ilgiyle izleniyordu. Bu yarışmaya katılan çocukların verdiği cevaplar ve sevimli halleri izleyicilerin akıllarına kazındı.

Son olarak yarışmadan tanınan Çitos Efe son haliyle dikkat çekmişti. Çitos Efe'nin değişimini de buradan görebilirsiniz:

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Şimdi de 'Sevgi süt mü ki bitsin Evrim Abla?' sözleriyle hafızalara kazınan Çakıl bebek Nisan Aktaş'ın değişimi merak edildi.

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Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık ve Masal Zamanı: Melez Prenses gibi yapımlarda rol alarak oyunculuk dünyasına giriş yapan genç isim YouTube fenomeni Enes Batur’un Ayaz adlı klibinde bile oynadı.

Şimdilerde sosyal medyayı aktif kullanan Çakıl bebek zaman zaman da şarkı söylediği videoları paylaşarak takipçilerini mest ediyor.

Çakıl bebek Nisan Aktaş'ın güzelliğine ise beğeni yağıyor.

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