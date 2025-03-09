Çitos Efe olarak tanındı! Efe Koçyiğit'in son hali merak edildi| "Olumsuz yorumları..."

2016 yılında 'Çocuktan Al Haberi' programına katılarak Türkiye'nin en tanınan çocuk fenomenlerinden biri haline gelen Çitos Efe, gerçek adıyla Efe Koçyiğit'in son hali büyük merak konusu oldu. Çitos Efe olarak bilinen Efe, yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi. Efe Koçyiğit'in son hali, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok aranan konulardan biri haline geldi.

Efe Koçyiğit, yıllar içinde değişen görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. 2016'daki Çocuktan Al Haberi programıyla fenomen olduktan sonra zaman zaman gündeme gelen Çitos Efe büyüdü.

"Kilo verme hedefim var, sağlığım için önemli bir adım atmak istiyorum" diyen Efe Koçyiğit son olark Testo Taylan'a konuşmuştu.

Çitos Efe olarak tanınan Koçyiğit, sosyal medyada ve dijital platformlarda sıkça kötü yorum ve eleştiri almasını umursamadığını ve kafasına takmadığını söylemişti. "Kilo verme hedefim var. Abur cubur çok yiyorum, ondan da kurtulmak istiyorum. Safra kesemde taş vardı 13 gün hastanede yattım. Şimdi de kilo vermem lazım ameliyat edecekler" demişti.



Efe Koçyiğit, geçtiğimiz yıllarda popülerlik kazandığı sosyal medyada aktif olarak takipçileriyle iletişim kurmaya devam ediyor. Gündelik hayatından paylaşımlar yapan Efe'nin son haline de beğeniler yağdı.

SAĞLIK SORUNLARINI ANNESİ AÇIKLADI

14 yaşında olan Efe Koçyiğit'in annesi geçtiğimiz yıl "Hareketli bir çocuk ama iştahlı ama normal bir çocuk gibi iştahlı. Tiroidleri yavaş çalıştığı için hormonal..." diyerek oğlunun sağlık sorunu yaşadığını söylemişti.