COP31'e ünlü akını: Sinem Ünsal'ın tarzı sosyal medyada olay oldu

196 ülkenin katılımıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da başladı. Antalya, dünyanın önemli iklim etkinliklerinden COP31 kapsamında ünlü isimleri de ağırladı.

COP31 kapsamında Antalya'da Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, Şükrü Özyıldız, Zuhal Topal, Akın Akınözü, Selim Bayraktar, Taner Ölmez, Cengiz Bozkurt ve Burak Yörük gibi isimler bir araya geldi.



Etkinlikten birçok fotoğraf X'te paylaşılırken en çok konuşulan isim de Uzak Şehir'in yıldızı Sinem Ünsal oldu.



Sinem Ünsal çoğu oyuncu gibi siyah takım giymek yerine elbise giymeyi tercih etti. Bin dolar olduğu iddia edilen mürdüm rengi elbisesiyle etkinlikte boy gösteren Sinem Ünsal'a X'te pek çok yorum da yapıldı.



Sosyal medyada "Sinem grup mesajlarını okumadın mı?", "Herkes takımla gelirken bizim kız", "Resmi bir etkinlikte takım beklerdim", "Sinem Ünsal'ın aykırılık" yorumları yapıldı.