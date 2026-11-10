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Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde'yi paylaştı

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde, gözlerden uzak yaşamını sürdürüyor. Üç çocuk annesi Melek Zübeyde yeni yaşına girerken annesi Perihan Savaş'tan duygulandıran bir doğum günü mesajı geldi.

Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde'yi paylaştı
Nebahat Kübra Akalın

Usta oyuncu Perihan Savaş son paylaşımıyla dikkat çekti. Sosyal medyada zaman zaman özel hayatına dair de paylaşımlar yapan Savaş son olarak gözlerden uzak büyüttüğü kızını paylaştı.

Perihan Savaş İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden olan Melek Zübeyde'nin doğum günün kutladı.

Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses ten olan kızı Melek Zübeyde yi paylaştı 1

Savaş paylaşımına "İlk göz ağrım bitanem sen benim kolum kanadım ailemizin en büyük şanssısın iyi ki varsın meleğim iyi ki; yeni yaşın sana gönlünden geçenleri getirsin" notunu düştü.

Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses ten olan kızı Melek Zübeyde yi paylaştı 2

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüyen kızları Melek Zübeyde annesiyle benzerliğiyle dikkat çekti.

Şimdilerde üç çocuk annesi olan Melek Zübeyde Akkaş'ı görenler "Gülüşü dışında babasının aynısı" yorumlarında bulundu.
Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses ten olan kızı Melek Zübeyde yi paylaştı 3

BABASIYLA ARASI BİR DÖNEM BOZULDU

İbrahim Tatlıses'in aile sorunları gündemde olduğu dönem kızı Melek Zübeyde ile de gerilim yaşadığı iddia edilmişti. Melek Zübeyde'nin Tatlıses'in mal varlıkları hakkında bilgi almak istemesi üzerine babasıyla arasının bozulduğu gündeme gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Perihan Savaş
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