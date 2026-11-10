Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde'yi paylaştı

Usta oyuncu Perihan Savaş son paylaşımıyla dikkat çekti. Sosyal medyada zaman zaman özel hayatına dair de paylaşımlar yapan Savaş son olarak gözlerden uzak büyüttüğü kızını paylaştı.

Perihan Savaş İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden olan Melek Zübeyde'nin doğum günün kutladı.

Savaş paylaşımına "İlk göz ağrım bitanem sen benim kolum kanadım ailemizin en büyük şanssısın iyi ki varsın meleğim iyi ki; yeni yaşın sana gönlünden geçenleri getirsin" notunu düştü.

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüyen kızları Melek Zübeyde annesiyle benzerliğiyle dikkat çekti.

Şimdilerde üç çocuk annesi olan Melek Zübeyde Akkaş'ı görenler "Gülüşü dışında babasının aynısı" yorumlarında bulundu.



BABASIYLA ARASI BİR DÖNEM BOZULDU

İbrahim Tatlıses'in aile sorunları gündemde olduğu dönem kızı Melek Zübeyde ile de gerilim yaşadığı iddia edilmişti. Melek Zübeyde'nin Tatlıses'in mal varlıkları hakkında bilgi almak istemesi üzerine babasıyla arasının bozulduğu gündeme gelmişti.