Coşkun Sabah'ın yatak odası itirafı şaşırttı! 'Halvet olacaksanız...' Canlı yayında bomba anlar

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah, Gel Konuşalım programındaki yatak odası itirafıyla sosyal medyada gündem oldu. Eşlerin ayrı odalarda yatması gerektiğini savunan Coşkun Sabah canlı yayındaki sözleriyle herkesi şaşırttı.

Coşkun Sabah'ın yatak odası itirafı şaşırttı! 'Halvet olacaksanız...' Canlı yayında bomba anlar
Öznur Yaslı İkier

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah Tv8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu. Programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Sabah yatak odası itirafıyla da herkesi şaşırttı.

Eşlerin ayrı odalarda yatması gerektiğini savunan Coşkun Sabah 'Eşini özle birazcık. Aynı evde ayrı odalarda uyunmalı' ifadelerini kullandı.

Coşkun Sabah ın yatak odası itirafı şaşırttı! Halvet olacaksanız... Canlı yayında bomba anlar 1

Ece Erken, Coşkun Sabah'a hak verip 'İnsanların ayrı alanları olması gerekiyor' dedi. Nur Tuğba Namlı ise 'Bunun için ayrı odaya gerek yok canım. Evin içinde başka yerlerde durabilirsiniz.' dedi.

Coşkun Sabah ın yatak odası itirafı şaşırttı! Halvet olacaksanız... Canlı yayında bomba anlar 2

'UYKUDAN UYKUYA...'

Nur Tuğba Namlı'yla fikir ayrılığa düşen Coşkun Sabah 'Bir tek uykudan uykuya diyorum. Arada halvet olacaksanız halvet oluyorsunuz yani...' diyerek herkesi şaşırttı.

Coşkun Sabah ın yatak odası itirafı şaşırttı! Halvet olacaksanız... Canlı yayında bomba anlar 3

Coşkun Sabah 'Herkesin yüzü kızardı' diyerek sözlerini noktaladı. Nur Tuğba Namlı ise 'Keşke oraya girmeseydik. Evlilik aynı odada devam etmeli' dedi. Canlı yayındaki bu anlar kısa sürede gündem oldu.

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

İngiltere ve Belçika'dan peş peşe İran kararı! Yeşil ışık yaktılar

İngiltere ve Belçika'dan peş peşe İran kararı! Yeşil ışık yaktılar

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Katil zanlısı ünlü iş insanının oğlu çıktı! Her yerde aranıyor

Katil zanlısı ünlü iş insanının oğlu çıktı! Her yerde aranıyor

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Fitch: "Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol 120 dolar olur"

Fitch: "Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol 120 dolar olur"

