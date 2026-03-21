Coşkun Sabah'ın yatak odası itirafı şaşırttı! 'Halvet olacaksanız...' Canlı yayında bomba anlar

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah Tv8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu. Programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Sabah yatak odası itirafıyla da herkesi şaşırttı.

Eşlerin ayrı odalarda yatması gerektiğini savunan Coşkun Sabah 'Eşini özle birazcık. Aynı evde ayrı odalarda uyunmalı' ifadelerini kullandı.

Ece Erken, Coşkun Sabah'a hak verip 'İnsanların ayrı alanları olması gerekiyor' dedi. Nur Tuğba Namlı ise 'Bunun için ayrı odaya gerek yok canım. Evin içinde başka yerlerde durabilirsiniz.' dedi.

'UYKUDAN UYKUYA...'

Nur Tuğba Namlı'yla fikir ayrılığa düşen Coşkun Sabah 'Bir tek uykudan uykuya diyorum. Arada halvet olacaksanız halvet oluyorsunuz yani...' diyerek herkesi şaşırttı.

Coşkun Sabah 'Herkesin yüzü kızardı' diyerek sözlerini noktaladı. Nur Tuğba Namlı ise 'Keşke oraya girmeseydik. Evlilik aynı odada devam etmeli' dedi. Canlı yayındaki bu anlar kısa sürede gündem oldu.