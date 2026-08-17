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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in düğününden kareler! Gelinlik ve damatlık yok

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodríguez, 10 yıllık ilişkilerinin ardından sessiz sedasız evlendi. Gösterişli bir düğün beklenirken çiftin evlerinin salonunda, yalnızca beş çocuklarının katıldığı sade töreni ve Ronaldo'nun nikâhta tişört giymesi gündem oldu.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in düğününden kareler! Gelinlik ve damatlık yok

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, 10 yıldır birlikte olduğu Georgina Rodríguez ile Portekiz'deki evinde sessiz sedasız evlendi. Gösterişli bir düğün beklenirken çiftin yalnızca beş çocuklarının katıldığı son derece sade bir tören tercih etmesi dikkat çekti.

Düğünün en dikkat çeken ayrıntılarından biri çiftin kıyafet seçimi oldu. Ronaldo, özel dikim açık bej bir takım elbisenin içine tişört giyerek nikâha katıldı. Georgina ise transparan beyaz gömlek ve etekten oluşan bir kombin tercih etti.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez in düğününden kareler! Gelinlik ve damatlık yok 1

GUCCİ TERCİHİ

Çiftin Gucci tercih etmesi de anlamlıydı. Georgina, Ronaldo ile tanıştığı sırada Madrid'deki Gucci mağazasında çalışıyordu. Bu nedenle marka seçimini ilişkilerindeki "tam bir döngünün tamamlanması" olarak nitelendirdiler.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez in düğününden kareler! Gelinlik ve damatlık yok 2

NEDEN EVLERİNİN SALONUNDA EVLENDİLER?

Ronaldo ve Georgina, kalabalık ve görkemli bir düğün yerine evlerinin salonunda nikâh kıydı. Törene yalnızca çiftin beş çocuğu katıldı.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez in düğününden kareler! Gelinlik ve damatlık yok 3

Georgina, Vogue'a yaptığı açıklamada evlerinin salonunu tercih etmelerinin nedenini anlattı. Ünlü isim, yıllar sonra çocuklarının bu masaya baktığında anne ve babalarının evlilik yeminlerini burada ettiğini hatırlamasını istediğini söyledi.

Ancak çiftin ilerleyen dönemde aileleri ve yakın dostlarının katılacağı daha büyük bir düğün düzenlemeyi planladığı da belirtildi.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez in düğününden kareler! Gelinlik ve damatlık yok 4

Çiftin balayı yapmayacağı ve Ronaldo'nun futbol kariyerini sürdürdüğü Suudi Arabistan'a geri döndüğü öğrenildi.

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