Cübbeli Ahmet'ten "Güllü" yorumu: Miras mı ne niye yapmış bunu anasına?

Ünlü şarkıcı Güllü’nün 26 Eylül gecesi Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşüp hayatını kaybetmesi tüm Türkiye’yi derinden sarsmıştı. Yaşanan olayın kaza değil bir cinayet olabileceği şüphesi aylardır tartışılıyor.

Yapılan soruşturma sonrası Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Bu konu Ahmet Hakan'ın programında da konuşuldu. Ahmet Hakan konuğu Cübbeli Ahmet'e Güllü'nün ölümünü sordu.

Cübbeli Ahmet ise "Kahvaltıda hanımla buluşuyoruz. O arada konuşuluyor benim

kızlarım mızlarım takmış bu işe" dedi.

Hakan ise şu soruyu yöneltti: "Evladın annesini öldürmesi dinen başka tür cinayetlerden farklı mıdır?"

Cübbeli Ahmet bunu üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Farklıdır tabii. Şimdi haramın katmanları var. En büyük günah katil oldu cinayet ama anneyi öldürmek bu nasıl olacak ya. Kur'an diyor 'üf' bile demeyin. Ahirette hesabı nasıl verilir. Ana işi baba işi kat kat haram. Kur'an-ı Kerim' de 'Anne ve babanıza üf bile demeyin' deniyor. Üf dememek zaten o kadar hakkını büyütüyor ki..."

Cübbeli Ahmet ayrıca yaşanan bu ölüme dair şaşkınlığını da gizleyemeyerek "Üzerine ev geçirmek mi ne miras mı ne? Niye yapmış bunu anasına?" diye sordu.