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Çukur'un 'Medet'i fenomen diziyle ekrana dönüyor! İşte yeni rolü

Atv’nin tarihi dizisi Kuruluş Osman’a, Çukur’un efsane karakterlerinden biri Medet rolüne hayat veren Mustafa Kırantepe dahil oluyor. İşte Mustafa Kırantepe'nin yeni rolü...

Çukur'un 'Medet'i fenomen diziyle ekrana dönüyor! İşte yeni rolü
Kubra Akalın

6 sezondur ekranlarda olan Kuruluş Osman, oyuncu kadrosundaki değişikliklerle gündemden düşmüyor. Burak Özçivit ve Özge Törer’in başrollerini paylaştığı diziye Çukur'un fenomen karakterlerinden biri dahil oluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Mustafa Kırantepe, Kuruluş Osman’a dahil oldu. Çukur’daki Medet performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kırantepe, yeni dizisinde Yiğit Bey karakterine hayat verecek.

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Kuruluş Osman'da Şahin Çelik’in canlandırdığı Koca Bey karakterinin kardeşi olarak diziye girecek olan Yiğit Bey, hikâyeye yeni bir yön verecek. Kırantepe’nin güçlü oyunculuğu ve sert mizacıyla diziye derinlik katması bekleniyor.

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DİZİDE YAPRAK DÖKÜMÜ

Öte yandan dizide geçtiğimiz haftalarda birçok ayrılık yaşanmıştı.

Kuruluş Osman'a son dönem Ekin Mert Daymaz (İlbay), Devrim Saltoğlu (Ulugan), Ayça İnci (Esenbike Hatun), Ali Öner (Sargun), Murat Göçmez (Altuga), Ali Önsöz (Yusuf) gibi isimler veda etmişti.

Tayanç Ayaydın, Sinan Tuzcu, Şahin Çelik ve Onur Ayçelik gibi isimlerin diziye katılmasıyla Kuruluş Osman oyuncu kadrosu yeniden şekillenmişti..

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Anahtar Kelimeler:
Çukur kuruluş osman
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