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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık sorusu soran İbrahim Tatlıses'e tepki gösterdi! Mustafa Sandal'dan gündem yaratacak sözler

12.01.2025 16:08
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Dün AK Parti kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan için şarkı söyleyip sonrasında elini öpen İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a sorduğu soru gündem oldu. Erdoğan'a sorduğu soru üzerine şarkıcı Mustafa Sandal'dan Tatlıses'e tepki geldi. Dünkü görüntüleri işaret edip Tatlıses'in yıllardır "ısrarla" milletvekili yapılmadığını öne süren Sandal'ın sözleri gündem yaratacak cinsten.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık sorusu soran İbrahim Tatlıses'e tepki gösterdi! Mustafa Sandal'dan gündem yaratacak sözler

Dün AK Parti'nin Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi düzenlendi. Şanlıurfalı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sahneye çıkıp şarkı söylemesi ve Erdoğan'la sohbet ettiği anlar kongreye damga vuran bazı anlar oldu.

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ERDOĞAN İÇİN ŞARKI SÖYLEDİ, ELİNİ ÖPTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girerken İbrahim Tatlıses kendisini "Haydi söyle" şarkısıyla karşıladı. Tatlıses'e Erdoğan da eşlik etti. Tatlıses daha sonra Erdoğan'ın elini öptü.

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SAHNEDEKİ 'ADAYLIK' DİYALOĞU DİKKAT ÇEKTİ

Tatlıses sahnede Erdoğan'a bir de cumhurbaşkanı adaylığı sorusu yöneltti. Erdoğan'a "Önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına var mısınız?" diye soran Tatlıses, "Sen varsan varım" yanıtını alınca "Söz aldık. Ölümüne sizinleyim" demişti.

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ANAYASA'YA GÖRE ERDOĞAN ADAY OLABİLİYOR MU?

2018’de yürürlüğe giren cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre, bir kişi en çok iki kez cumhurbaşkanı seçilebiliyor. Bu durumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha aday olması için Anayasa’nın değişmesi gerekiyor.

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MUSTAFA SANDAL'DAN TATLISES'E TEPKİ: ANAYASADAN HABERİ OLMADIĞI İÇİNDİR

Şarkıcı Mustafa Sandal da Anayasa'dan dem vurarak İbrahim Tatlıses'e tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Tatlıses'in sözlerini alıntılayan Mustafa Sandal "İbrahim beyi yıllardır ısrarla vekil yapmamalarının sebebi belki de hala anayasadan haberinin olmamasıdır" dedi.

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ERDOĞAN GEÇTİĞİMİZ SEÇİMLERDE "BU SON" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında yaptığı bir konuşmada “İnşallah 2023’te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüzyılının inşasını başlatıp, bu kutlu bayrağı gençliğimize teslim edeceğiz” diyerek 'Bu son seçim' mesajını vermişti. Geçtiğimiz yıl 31 Mart yerel seçimlerine doğru yaptığı konuşmada Erdoğan "Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" demişti.

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ESKİ ADALET BAKANI BOZDAĞ: TBMM SEÇİMLERİ YENİLERSE ERDOĞAN ÜÇÜNCÜ KEZ ADAY OLABİLİR

AK Partili milletvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz seçimler için "Bu seçim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi son seçimidir. Zira Anayasaya göre, “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.” demişti.

Bozdağ, Erdoğan için üçüncü kez adaylık yolunun TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesi halinde açık olduğunu söylemişti.

AA-20250111-36719525-36719510-AK_PARTI_SANLIURFA_8_OLAGAN_IL_KONGRESIBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Tatlıses Mustafa Sandal
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