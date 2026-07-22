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Cüneyt Özdemir Haluk Levent'i savunanları okuyup çıldırdı

Cüneyt Özdemir Haluk Levent hakkında X'te olumlu yorum yapılmasıyla deliye döndü. Özdemir destek mesajlarını okuyarak "Neye ağlıyorsunuz ya? Adam kendi söylüyor" diyerek kızdı.

Cüneyt Özdemir Haluk Levent'i savunanları okuyup çıldırdı

Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan şarkıcı Haluk Levent, kumar oynadığını kabul ederek "Hırsıma ve zaaflarıma yenildim." dedi. Levent, dernekten para çalmadığını, borç aldığını savundu.

Haluk Levent'in savunmalarının ardından sosyal medyada ilginç şekilde şarkıcıyı savunanlar da vardı.

Cüneyt Özdemir Haluk Levent i savunanları okuyup çıldırdı 1

Cüneyt Özdemir bu yorumları görünce çileden çıktı. Cüneyt Özdemir "Ahbabın parasını sen ne yapıyorsun? Neyin parasını ödünç alıp neyin kumarını oynuyorsun sen arkadaş? Sanki bu gayet normal yani. Karşımızda ben ne dedim? İlk günden beri bir profesyonel var. Bütün tuşlara basıyor. Niye alışmış abiciğim? Veriyor İzmir marşını veriyor coşkuyu kitleye. Dün mesela bak birkaç tweet var" dedi.

Cüneyt Özdemir Haluk Levent i savunanları okuyup çıldırdı 2

Özdemir yapılan paylaşımları okuyarak çok sinirlendi:

"Neye ağlıyorsunuz arkadaş? Depremzedenin parasıyla kumar oynamışlar. Neye ağlıyorsunuz ya? Adam kendi söylüyor oynadık diye, anlatıyor uzun uzun neye ağlıyorsunuz bu insanlara ne yapsan az ya! İdeoloji gözlerini gör etmiş ya bu insanların."

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Özdemir Haluk Levent
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