CZN Burak Ferrari aldı, Cüneyt Özdemir isyan etti: Bir insan pilav yaparak bu kadar para kazanıyorsa...

Fenomen CZN Burak hem satın aldığı lüks otomobili hem de Nişantaşı'ndaki yeni eviyle gündeme geliyordu. İstanbul'da mekan açarken bazı spor arabalarını satan Burak Özdemir, işlerini yeniden yoluna koyup kesenin ağzını açtı.

Çocukluğundan bu yana Ferrari hayali kurduğunu belirten CZN Burak Ferrari alıp paylaşımlarda bulundu.

"YATIRIMCISI VARMIŞ"

Özel plakalı aracıyla pozlar da veren CZN Burak, Cüneyt Özdemir'in diline de düştü. "CZN Burak'ın yeni arabası sürekli böyle haberler görüyorum" diyerek şunları söyledi:

"Maliye Bakanlığı fenomenlerle ilgili araştırmaya başlamış tebrik ederim çünkü bugüne kadar deliksiz bir kuyuydu orası. Yani bu kadar arabalara nasıl biniyorlar? Her her hafta bir tane Ferrari değişir mi? Hatay mutfağı bu kadar bereketli mi arkadaş bir insan pilav yaparak künefe yaparak saçma sapan videolar çekerek bu kadar paralar kazanıyorsa biz niye bunu yapıyoruz? CZN Burak'a dokunan var mı yok!"

Cüneyt Özdemir daha sonra ise "Kenan da CZN Burak'ı savunuyor. Yatırımcısı var Arap ülkelerinde iki dükkanı var diyor. Bu kadar fakir fukaranın gözüne sokmasan olur mu?" dedi.