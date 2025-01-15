CZN Burak önce Ferrari aldı sonra Nişantaşı'nın göbeğinden milyon dolarlık dubleks daire! Aylık geliri çok konuşulmuştu

Sosyal medyada fenomen olan CZN Burak babasıyla yaşadığı sorunlardan sonra davalık olmuştu. Fenomen bu davada aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu açıklamıştı.

CZN Burak bu konuda eleştiri alınca "Babamdan aldığım para tabii ki 30 bin lira değil. O resmi gelirim, geri kalan babamla beni ilgilendirir" demişti. Ancak fenomen bu süreçte babasıyla küstü ve kariyerine sıfırdan başladı.

Yeniden lokantalar açan CZN Burak belli ki aylık gelirini de arttırdı. CZN Burak (Burak Özdemir), iddialara göre Nişantaşı Teşvikiye’de 3.5 milyon dolarlık lüks bir dubleks daire satın aldı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ bu konuyu köşesine taşıdı ve "Plastik Cerrah Prof. Dr. Reha Yavuzer ve sosyal medya fenomeni eşi Nur Bilen Yavuzer’e ait olan daire, prestijli bir apartmanın en üst katında konumlanıyor; manzarası ve özenle tasarlanmış iç dekorasyonuyla dikkat çekiyor. Ancak bu satın alım, CZN Burak’ın daha önceki “aylık gelir” beyanlarıyla kıyaslandığında tartışmaları yeniden alevlendirecek!" dedi.



Babası tarafından dolandırıldığı söyleyen ünlü isim garajındaki lüks araçları satıp sermayaye çevirmişti. CZN Burak daha sonra ise Ferrari almıştı.