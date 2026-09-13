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Daha 16. bölüm merakla bekleniyor: Aras, Teoman'ın kardeşi olduğunu öğreniyor

Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17, yeni bölümüyle nefes kesecek. Aras, yıllardır aradığı kardeşinin Teoman olduğunu öğrenirken, büyük sır tüm dengeleri altüst ediyor. Hakan'ın ölümcül tehdidi sonrası gözler Aras ile Teoman'ın beklenen yüzleşmesine çevrildi.

Daha 16. bölüm merakla bekleniyor: Aras, Teoman'ın kardeşi olduğunu öğreniyor
Nebahat Kübra Akalın

Daha 17 yeni bölüm fragmanı izleyiciyi ekran başına kilitledi. Büyük sırrın ortaya çıkmasıyla tüm dengeler altüst olurken, kardeşinin Teoman olduğunu öğrenen Aras için asıl mücadele şimdi başlıyor.

BÜYÜK SIR ORTAYA ÇIKTI, DENGELER DEĞİŞTİ

Daha 17’de gerçeklerin ortaya çıkmasıyla sinir krizi geçiren Şebnem’in, “Kardeşini öğrendi. Onu artık hiçbir şey durduramaz” sözleri, Aras’ın bundan sonra atacağı adımların habercisi oluyor.

Daha 16. bölüm merakla bekleniyor: Aras, Teoman ın kardeşi olduğunu öğreniyor 1

ARAS’TAN YÜREKLERİ DAĞLAYAN İSYAN

Tanıtımın en dikkat çeken sahnelerinden birinde eli kolu bağlı şekilde bir yerde tutulan Aras’ın yaşadığı çaresizlik ve acı izleyicinin yüreğine dokunuyor. “Hayatını çaldınız çocuğun! Benden çaldınız kardeşimi! Yemin ederim hesabını soracağım!” sözleriyle isyan eden Aras’ın öfkesi, izleyiciyi derinden etkiliyor.
Daha 16. bölüm merakla bekleniyor: Aras, Teoman ın kardeşi olduğunu öğreniyor 2

Heyecan dolu tanıtımda Hakan ile Aras’ın yüzleştiği görülüyor. Hakan, “Teoman Serhat’ı öldürdü. Onun adı Teoman!” diyerek Aras’a kardeşinin katil olduğunu söylüyor. Kardeşinin böyle bir şey yapabileceğine inanmak istemeyen Aras ise, “O benim kardeşim! Benim kardeşim öyle bir şey yapmaz, kimseyi öldürmez!” diyerek isyan ediyor.

Daha 16. bölüm merakla bekleniyor: Aras, Teoman ın kardeşi olduğunu öğreniyor 3

Hakan tehditlerine devam ederek, “Kardeşini 11 yılda buldun Aras. Ben onu sana bir gecede yeniden kaybettiririm” diyor. Bu sözler üzerine öfkeden çılgına dönen Aras ise Hakan’a meydan okuyor: Geberteceğim seni! Nerede benim kardeşim?

İKİ KARDEŞ BULUŞACAK MI?

Tanıtımın finalinde heyecan zirveye çıkıyor. Hakan tarafından engellenmeye çalışılan Aras, Teoman’ı bulmak için harekete geçiyor. Final sahnesinde Aras’ın kapının önünde, Teoman’ın ise hemen arkasında görülmesi, iki kardeşin nihayet karşı karşıya gelip gelmeyeceği sorusunu akıllara getiriyor.
Daha 16. bölüm merakla bekleniyor: Aras, Teoman ın kardeşi olduğunu öğreniyor 4

Pastel Film imzalı Daha 17, yeni bölümüyle 13 Eylül akşamı 20.00’de Kanal D’de.

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Daha 17 dizisi
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