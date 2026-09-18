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Güneşin Doğduğu Yer reytinglerde iddialı başladı! Zirvenin sahibi belli oldu

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer dizisi dün akşam yayın hayatına merhaba dedi. "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinin ilk bölüm reytingleri belli oldu. Çekimleri Adana'da gerçekleştirilen dizi reytinglerde oldukça iddialı başladı.

Güneşin Doğduğu Yer reytinglerde iddialı başladı! Zirvenin sahibi belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik Devrim Yakut ve Beyza Gümülcine’yi başrollerde buluşturan “Güneşin Doğduğu Yer” dizisinin ilk bölüm reytingleri belli oldu.

TimsBİ imzalı Adana’da çekilen dizi Total’de 4,66 reytingle 3. ve AB’de 3,91 ve ABC1’de 4,25 reytingle maçtan sonra 2. oldu.

Güneşin Doğduğu Yer reytinglerde iddialı başladı! Zirvenin sahibi belli oldu 1

Star Tv'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin ise 2. sezon 2. bölümüyle Total: 4,82’de reytingle maç yayından sonra 2. oldu. AB’de 2,88 reytingle 6. ve ABC’de ise 4,09 reytingle 3. oldu.

Güneşin Doğduğu Yer reytinglerde iddialı başladı! Zirvenin sahibi belli oldu 2

Güneşin Doğduğu Yer böylelikle reytinglerde iyi bir başlangıç yakalamış oldu. Dizinin reyting sonuçları seyircisini de tatmin etti.

YORUM YAĞDI

Güneşin Doğduğu Yer için sosyal medyada; 'çok beğendim bu diziyi', 'reytingler haftaya daha da yükselecek', 'haftaya ne olacak bakalım' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Sibel Taşçıoğlu Güneşin Doğduğu Yer
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