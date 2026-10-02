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Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan iddialı tarzıyla geceye damga vurdu! Yorum yağmuruna tutuldu

Yeraltı dizisinde hayat verdiği Sultan karakteriyle dikkatleri üzerin çeken Sümeyye Aydoğan Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi. Transparan büstiyeri ve dantel detaylı eteğiyle beğeni toplayan Aydoğan cesur seçimiyle takipçilerinden tam not aldı.

Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan iddialı tarzıyla geceye damga vurdu! Yorum yağmuruna tutuldu
Öznur Yaslı İkier

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yeraltı'nda canlandırdığı Sultan karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan soluğu Paris Moda Haftası'nda aldı.

Geceye cesur seçimiyle damga vuran Sümeyye Aydoğan transparan büstiyeri ve dantel detaylı saten eteğiyle beğeni topladı.

Yeraltı nın Sultan ı Sümeyye Aydoğan iddialı tarzıyla geceye damga vurdu! Yorum yağmuruna tutuldu 1

YORUM YAĞDI
Saçlarını açık bırakan ve doğal bir makyaj yapan Aydoğan bu haliyle adeta bakana bir daha baktırdı. Sümeyye Aydoğan için sosyal medyada; 'Yine harika görünüyor', 'Bu kıza bayılıyorum', 'Başka bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.

Yeraltı nın Sultan ı Sümeyye Aydoğan iddialı tarzıyla geceye damga vurdu! Yorum yağmuruna tutuldu 2

Aydoğan özel gecede, 'Élite' dizisiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Ester Expósito ile bir araya gelerek, objektiflere poz verdi.

Yeraltı nın Sultan ı Sümeyye Aydoğan iddialı tarzıyla geceye damga vurdu! Yorum yağmuruna tutuldu 3

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?
2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da doğan Aydoğan, Arnavut kökenli bir ailenin çocuğu olarak Aydın ve Edirne'de büyümüştür. Kısa sürede dikkat çeken performanslarıyla Türk televizyon ve sinema dünyasında kendine yer bulmuştur.

Sümeyye Aydoğan, oyunculuk kariyerine 2020 yılında "Aile Hükümeti" filmiyle adım atmıştır. Bu filmdeki performansıyla dikkat çeken Aydoğan, 2021 yılında "Kahraman Babam" dizisindeki rolüyle televizyon dünyasına geçiş yapmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
sümeyye aydoğan Yeraltı dizisi
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