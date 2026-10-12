Daha 17 20. bölümdeki Abi-Şebnem sahnesi tepki çekti! "Ne gerek vardı?"

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Daha 17, pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

“Abi” olarak anılan karakterle Şebnem'in tehlikeli anlaşması 20. bölümde öne çıktı. Hakan Şebnem’i Abi’den kıskanırken "Senden ne istedi? Ne istedi? Dokundu mu sana? Onu bile bile gittin?" ifadeleri dikkat çekti.

Şebnem ise "Bana dokunmadı yemek yedik" dedi. Ancak başka sahnede Şebnem duş alırken sırtındaki izler dikkat çekti. Bu izlerin nasıl olduğu merak edildi.

Sosyal medyada bu sahneler tepki çekti. Daha 17 seyircisinden şu yorumlar geldi:

