Daha 17 3. bölüm 1 fragman izle! 'Bu çok iyi geldi'

Kanal D'nin Bodrum’da çekilen dizisi Daha 17, güçlü hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla büyük ses getirdi. İlk iki bölümüyle reyting listesinde zirveye yerleşen yeni dizinin 3. bölümünden ilk fragman geldi.

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak ve Armağan Oğuz'un başrollerini paylaştığı yeni dizinin fragmanı büyük ilgi gördü. Dizinin 3. bölüm fragmanına sosyal medyada; 'çok iyi dizi', 'konusu oyuncuları muhteşem', 'işte aradığımız dizi', 'senaryo harika' gibi yorumlar yapıldı.

DAHA 17 3. BÖLÜM 1 FRAGMAN İZLE!

DAHA 17 2. BÖLÜM ÖZETİ:

Teoman tarafından yaralanan Aras yere yığılırken Teoman’ın kolundaki karga dövmesini görüp onun yıllardır aradığı kardeşi olabileceğini düşünür. Teoman’ın Aras’ı yaralaması Akkaya Ailesi’ne bomba gibi düşerken Şebnem Akkaya oğlunu vermemeye kararlıdır.

Hakan Akkaya ise Aras’ın gerçekte kim olduğunu öğrenir. Aras için zor başlayan Bodrum sınavı artık daha da güçleşecek, şehrin en güçlü adamı Hakan saklaması gereken karanlık geçmişi nedeniyle iki kardeşin kavuşmaması için daha en baştan ne gerekiyorsa yapacaktır.

Ancak Hakan’ın Aras’ı uzaklaştırma çabaları Teoman’ın Aras’a yönelik öfkeli hamleleriyle boşa çıkarken iki kardeşi umulmadık bir biçimde karşı karşıya getirecektir.