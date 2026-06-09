MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Daha 17 3. bölüm 1 fragman izle! 'Bu çok iyi geldi'

Kanal D'nin yeni sezona iddialı başlayan gençlik dizisi Daha 17 ilk bölümleriyle büyük ses getirdi. Dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken 3. bölüm 1. fragmanı yayınlandı.

Daha 17 3. bölüm 1 fragman izle! 'Bu çok iyi geldi'
Öznur Yaslı İkier

Kanal D'nin Bodrum’da çekilen dizisi Daha 17, güçlü hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla büyük ses getirdi. İlk iki bölümüyle reyting listesinde zirveye yerleşen yeni dizinin 3. bölümünden ilk fragman geldi.

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak ve Armağan Oğuz'un başrollerini paylaştığı yeni dizinin fragmanı büyük ilgi gördü. Dizinin 3. bölüm fragmanına sosyal medyada; 'çok iyi dizi', 'konusu oyuncuları muhteşem', 'işte aradığımız dizi', 'senaryo harika' gibi yorumlar yapıldı.

DAHA 17 3. BÖLÜM 1 FRAGMAN İZLE!

DAHA 17 2. BÖLÜM ÖZETİ:

Teoman tarafından yaralanan Aras yere yığılırken Teoman’ın kolundaki karga dövmesini görüp onun yıllardır aradığı kardeşi olabileceğini düşünür. Teoman’ın Aras’ı yaralaması Akkaya Ailesi’ne bomba gibi düşerken Şebnem Akkaya oğlunu vermemeye kararlıdır.

Daha 17 3. bölüm 1 fragman izle! Bu çok iyi geldi 1

Hakan Akkaya ise Aras’ın gerçekte kim olduğunu öğrenir. Aras için zor başlayan Bodrum sınavı artık daha da güçleşecek, şehrin en güçlü adamı Hakan saklaması gereken karanlık geçmişi nedeniyle iki kardeşin kavuşmaması için daha en baştan ne gerekiyorsa yapacaktır.

Daha 17 3. bölüm 1 fragman izle! Bu çok iyi geldi 2

Ancak Hakan’ın Aras’ı uzaklaştırma çabaları Teoman’ın Aras’a yönelik öfkeli hamleleriyle boşa çıkarken iki kardeşi umulmadık bir biçimde karşı karşıya getirecektir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor Tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor
Ekran macerasına ara veriyor! Seyirci yine isyanda Ekran macerasına ara veriyor! Seyirci yine isyanda

Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade Daha 17 dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

Meclis'te gece yarısı hareketliliği! CHP'de gündem 'grup toplantısı'

Meclis'te gece yarısı hareketliliği! CHP'de gündem 'grup toplantısı'

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a tarihe geçecek teklif!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a tarihe geçecek teklif!

Tetikçinin tam ifadesi ortaya çıktı! 'Riskli ancak kazancı yüksek'

Tetikçinin tam ifadesi ortaya çıktı! 'Riskli ancak kazancı yüksek'

Fiyatlar ikiye katlandı: 'Mantıkla açıklanamaz, bahane oldu'

Fiyatlar ikiye katlandı: 'Mantıkla açıklanamaz, bahane oldu'

Akın ettiler: 'Yoğun talep nedeniyle randevu sistemine geçtik'

Akın ettiler: 'Yoğun talep nedeniyle randevu sistemine geçtik'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.