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Daha 17 9. bölüm özeti! Daha 17 10. bölüm framganı gündemde

26 Temmuz Pazar günü yayınlanan Daha 17 dizisinin 9. bölümünde yine heyecanlı anlar yaşandı. Dizi biter bitmez 10. bölüm fragmanı da geldi. Ancak bu fragman seyirciyi ikiye böldü.

Daha 17 9. bölüm özeti! Daha 17 10. bölüm framganı gündemde

Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran iddialı dizisi Daha 17 9. bölümüyle ekrana geldi.

DAHA 17 9. BÖLÜM ÖZETİ

Yurdun kapatılacağı haberi, Aras ve arkadaşlarının hayatını altüst eder. Çocukların farklı şehirlere gönderilecek olması, Aras için yalnızca yuvasını kaybetmek anlamına gelmez. Kardeşini bulmak için bu şehirde kalmak zorunda olan Aras, hayatının en önemli arayışıyla arkadaşlarının geleceği arasında sıkışıp kalır. Yurdu terk etmeyi reddeden Aras ve arkadaşları, geceyi yurdun bahçesinde geçirmeye karar verir. Aras'ın bu mücadelesinde en büyük destekçilerinden biri, Barış ve Özlem olacaktır. Ancak bu olaya beklenmedik bir isim de dahil olur, Teoman. Teoman burada, kendisinin bile beklemediği bir gerilimin ortasında kalır. Bu gerilim Teoman'ın bastırdığı duygularının kontrolünü kaybetmesine neden olacaktır.

Daha 17 9. bölüm özeti! Daha 17 10. bölüm framganı gündemde 1
Öte yandan Leyla, yurt çocuklarının öfkesinin hedefindedir. Aras'ın başına gelenlerden Akkayaları sorumlu tutan çocuklar, Leyla'yı aralarına almak istemez. Aras ise Leyla'yı korumak için kendisinden uzak tutmaya çalışır. Aras’ın onu korumak için attığı her adım, Leyla'nın Aras'a olan kırgınlığını daha da büyütecektir. Tam da bu sırada Leyla'nın duyacağı bir cümle, Aras'ın gerçek duygularıyla ilgili bütün dengeleri değiştirecektir.

Daha 17 9. bölüm özeti! Daha 17 10. bölüm framganı gündemde 2

DAHA 17 10. BÖLÜM FRAGMANI

Dizi biter bitmez yeni bölüm fragmanı da ekrana geldi. Serhat'tan çok önemli bilgiler edinen Aras, kardeşini bulabilmek için çok büyük işlere kalkışır.

Daha 17 9. bölüm özeti! Daha 17 10. bölüm framganı gündemde 3

Seyirciler fragman konusunda ikiye bölündü. Kimi fragmanı yetersiz bulurken kimi ise heyecanlandığını söyledi. Sosyal medyada "Fragmanlar eski zevki vermiyor" yorumları yapıldı.

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Yaza damgasını vurmuştu! Seyirciden eleştiri geldiYaza damgasını vurmuştu! Seyirciden eleştiri geldi

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Daha 17 dizisi
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