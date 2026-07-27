Demet Özdemir'den cesur poz! Havuz başındaki tarzı sosyal medyayı salladı

Başarılı oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Demet Özdemir, bu kez havuz başında verdiği cesur pozuyla takipçilerinin karşısına çıktı.



Eşref Rüya dizisiyle sezon boyunca adından söz ettiren güzel oyuncu oversize siyah ceketiyle kamera karşısına geçti. Özdemir, doğal güzelliği ve iddialı tarzıyla kısa sürede ilgi odağı oldu.

Paylaşımın ardından sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alan Özdemir'in şık tarzı hayranlarından tam not aldı.

Ünlü oyuncunun yeni kareleri kısa sürede yayılarak magazin gündemine taşınırken, takipçileri "Yine büyüledi" ve "Her paylaşımı olay oluyor" yorumlarıyla beğenilerini dile getirdi.