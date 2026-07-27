MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Demet Özdemir'den cesur poz! Havuz başındaki tarzı sosyal medyayı salladı

Demet Özdemir, havuz başında verdiği iddialı pozuyla yine gündem olmayı başardı. Oversize ceket tercihiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Demet Özdemir'den cesur poz! Havuz başındaki tarzı sosyal medyayı salladı

Başarılı oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Demet Özdemir, bu kez havuz başında verdiği cesur pozuyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Demet Özdemir den cesur poz! Havuz başındaki tarzı sosyal medyayı salladı 1
Eşref Rüya dizisiyle sezon boyunca adından söz ettiren güzel oyuncu oversize siyah ceketiyle kamera karşısına geçti. Özdemir, doğal güzelliği ve iddialı tarzıyla kısa sürede ilgi odağı oldu.

Demet Özdemir den cesur poz! Havuz başındaki tarzı sosyal medyayı salladı 2

Paylaşımın ardından sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alan Özdemir'in şık tarzı hayranlarından tam not aldı.

Demet Özdemir den cesur poz! Havuz başındaki tarzı sosyal medyayı salladı 3

Ünlü oyuncunun yeni kareleri kısa sürede yayılarak magazin gündemine taşınırken, takipçileri "Yine büyüledi" ve "Her paylaşımı olay oluyor" yorumlarıyla beğenilerini dile getirdi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen dizi gündemde: Seyirci bu sefer ikiye bölündü!Fenomen dizi gündemde: Seyirci bu sefer ikiye bölündü!
Özel içerikler için abonelik sistemine geçti! Bir gecelik kazancı...Özel içerikler için abonelik sistemine geçti! Bir gecelik kazancı...

Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Batman'da katliam! Mezarlıkta 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Batman'da katliam! Mezarlıkta 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Dünyaya duyurdu! Putin'den tedirgin eden emir

Dünyaya duyurdu! Putin'den tedirgin eden emir

Fenerbahçe'den rekor bedelle ayrılmıştı! Galatasaray talip oldu: Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den rekor bedelle ayrılmıştı! Galatasaray talip oldu: Görüşmeler başladı

Ünlü rapçi sahnede gözaltına alındı

Ünlü rapçi sahnede gözaltına alındı

Kavurucu sıcakta hazırlanıyor! 91 ülkeye ihraç ediliyor

Kavurucu sıcakta hazırlanıyor! 91 ülkeye ihraç ediliyor

E-ticarette yeni dönem başlıyor! 1 Ağustos'ta kurallar değişiyor

E-ticarette yeni dönem başlıyor! 1 Ağustos'ta kurallar değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.