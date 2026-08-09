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Daha 17 için karar verildi! Reytingleri dikkat çekiyordu

Yaz sezonunda reytingleriyle dikkat çeken Daha 17, izleyicisine müjdeli haberi verdi. Sevilen dizi için karar çıktı; ekran yolculuğuna kış sezonunda da devam edecek.

Daha 17 için karar verildi! Reytingleri dikkat çekiyordu

Yaz sezonunda pazar akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17 yayınlandığı günden beri konuşuluyor. Sezona damga vuran yapımlardan olan Daha 17'nin reytingleri de çok iyi gidiyor.

Eleştiriler sonrası senarist ve yönetmen desteği de alan Daha 17 için karar verildi.

Daha 17’nin Teoman’ı Ata Yaşat, Tv100’e verdiği röportajda dizinin kış sezonunda da devam edeceğini söyledi.

Daha 17'nin kış sezonunda da devam edecek olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Yaşat, “Bu ekiple sadece yaz boyunca birlikte olmak istemezdik. Devam edecek olmamız hepimizi çok sevindirdi” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Daha 17 dizisi
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
maç lar başlayın ca fisi çekilir pazar günleri Spor programları başlattığı an biter
Pazar günü en büyük rakibiniz Teşkilat olacak. Bakalım böyle bir rakibe karşı ne yapacaksınız.
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