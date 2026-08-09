Nezaket Erden rolü için saçlarını 3 numaraya vurdurdu!

Özellikle Sevgili Arsız Ölüm oyunuyla ve başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınan Nezaket Erden rolü için cesur bir adım attı.

Başarılı oyuncu Erden yeni projesi için saçlarını 3 numaraya vurdurdu. Yeni imajıyla poz veren Nezaket Erden paylaşımına şu notu düştü:

"Bir rol için mi kestirdin diye soran çok olmuş. Toplu cevap vereyim. Eveeet. Korkmadım değil. Ama bana güven veren, beni sarıp sarmalayan insanlarla çevriliyim. Cesaret ettim iiyi ki. Çok heyecanlıyım. Tahmin etmediğim kadar çok sevdim şimdilik saçlarımı. Sizin güzel yorumlarınızla da adaptasyonum hızlandı.

Bir sürü başka farkındalık da yaşamaya başladım şimdiden. Canım kız kardeşlerim her halimizin güzel olduğunu birbirimize daha çok söyleyelim. Bir yerlerde kendini yalnız, kötü hisseden biri varsa yemin ederim ki benim de size baktığımda içimi ısıtan şey saçınız, kaşınız değil."

Nezaket Erden'in yeni imajına sosyal medyada beğeni yağdı. Görenler "Çok yakışmış" yorumlarında bulundu.