Daha 17'nin Remzi'si ayrıldı mı? Hakan Meriçliler neden yok?

Kanal D'nin yaz sezonundan beri ilgiyle izlenen dizisi Daha 17'de üzen bir ayrılık yaşandı. Daha 17'ye okul müdürü Remzi rolüyle katılan Hakan Meriçliler, ikinci bölümden beri kadrodaydı. Hakan Meriçliler Daha 17'ye veda etti.

İzleyiciler 'Hakan Meriçliler Daha 17'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?' diye merak ederken ayrılığın nedeni de belli oldu.

HAKAN MERİÇLİLER NEDEN AYRILDI?

Çağan Efe Ak, Ata Yaşat ve Ceren Ayruk gibi genç oyuncuların dikkat çektiği Daha 17 dizisinde okul müdürü Remzi olarak rol alan Hakan Meriçliler'in ayrılık sebebi ise tamamen senaryoyla ilgili.

Bodrum’da çekilen dizide okul müdürü Remzi rolüne hayat veren Hakan Meriçliler hikâyesi bittiği için projeye veda etti.