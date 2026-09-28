Osman Sınav yıllarca saklamış! "Enver Altaylı beni tehdit etti"

Kurtlar Vadisi’nin ilk yapımcı ve yönetmeni Osman Sınav, diziden neden ayrıldığı sorusuna yıllar boyunca cevap vermedi. Sınav’ın bu konudaki en dikkat çeken sözü ise "Bu sır benimle mezara gidecek." olmuştu. Aradan geçen yılların ardından bu sözlerin arkasında ne olduğuna ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan, tv100'de yaptığı açıklamada Osman Sınav’ı tehdit eden kişinin Enver Altaylı olduğunu iddia etti. Burhan, bu bilgiyi doğrudan olaya tanıklık ettiğini söylediği bir isimden aldığını belirterek "Bizzat olayın şahidiyle bugün görüştüm" dedi.

"BU DİZİYİ BIRAKACAKSIN"

İddiaya göre Osman Aksu, Avcılar’da bulunan bir dernekte Tahsin Sena’yı ziyaret ettiği sırada Osman Sınav’ın yaşadıklarını anlattığı bir görüşmeye şahit oldu. Aksu’nun anlatımına göre Osman Sınav, şu ifadeleri kullandı:

"Enver Altaylı beni tehdit etti. 'Bu diziyi bırakacaksın. Bu dizinin formatını değiştireceğiz' dedi."



Bu sözler, Osman Sınav’ın Kurtlar Vadisi’nden ayrılışına ilişkin yıllardır süren tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

"ENVER ALTAYLI TEHLİKELİ ADAM"

Aynı anlatımda Osman Sınav’ın yardım istediği Tahsin Sena’nın da dikkat çeken bir cevap verdiği iddia edildi. İddiaya göre Sena, "Enver Altaylı tehlikeli adam, ne yapayım, benim gücüm yetmez." sözleriyle Sınav’a doğrudan yardımcı olamayacağını söyledi.