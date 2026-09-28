Sevdiğim Sensin 19. bölüm 1. fragmanı: "Babamın Fikret olduğunu benden nasıl saklarsın Dicle?”

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrolde olduğu Sevdiğim Sensin dizisi sezona iyi bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz hafta Total ve ABC1 kategorilerinde zirvede yer alan Sevdiğim Sensin'in 19. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Fragmanda İnci’nin zorbalıklarına boyun eğmeyen Dicle, Havva’nın kovulmasını engellemek için elindeki kozu kullanmak zorunda kaldı. Dicle’nin Erkan’a gerçeği söylemesi şok etkisi yarattı.

Erkan "Babamın Fikret olduğunu benden nasıl saklarsın Dicle?” diyerek sinir krizi geçirdi. Seyirci ise bu fragmandan pek tatmin olmadı.

Fragmanı sıkıcı bulan seyircilerden "Sıktı fragman", "Fragman olmamış", "Heyecan yok" yorumları geldi.

UZAK ŞEHİR'DEN TRANSFER OLDU

Öte yandan Uzak Şehir'den ayrılarak Sevdiğim Sensin’in kadrosuna katılan Alper Çankaya dizide Ali Cabbar rolüyle dikkat çekmeye başladı. Oyuncuya beğeni yağdı.