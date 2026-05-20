Cemre Baysel kapri modasına uydu! İddialı seçim

Bir döneme damga vuran kapri modası yeniden yükselişe geçti. “Dizi kapatan pantolon” olarak hafızalara kazınan parçalar, bu sezon sokak stilinin en dikkat çeken trendleri arasında yer alırken, birçok ünlü isim de kombinlerinde bu nostaljik modaya yer vermeye başladı.

2000’li yılların ikonik tarzını yansıtan kaprileri gardrobuna ekleyen isimlerden biri de Cemre Baysel.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Güller ve Günahlar dizisiyle ekranda olan Cemre Baysel son olarak siyahlar içinde tarzıyla dikkat çekti. Baysel; siyah halter yaka tulumuyla kamera karşısına geçen geçti.

Güzel isim, cesur sırt dekoltesi ve modern kesimiyle takipçilerinden tam not aldı.

STİLİYLE TAM NOT ALDI

2000’li yılların ikonik moda anlayışını günümüze taşıyan kombin, özellikle kapri boy kesimiyle dikkat çekti. Sırt kısmındaki bağlama detayları görünümü daha iddialı hale getirirken, oversized kahverengi deri çanta ve ince topuklu terlikler stile sofistike bir hava kattı.