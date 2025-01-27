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  4. Daha yeni doğurmuştu! Özlem Öz 5. kez hamile... "Aldır" yorumları gelince açıkladı

Daha yeni doğurmuştu! Özlem Öz 5. kez hamile... "Aldır" yorumları gelince açıkladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.01.2025 07:14
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Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve Tayyar Öz geçtiğimiz yıl dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Özlem Öz son olarak yeniden hamile kalmasıyla adından söz ettiriyor.

Daha yeni doğurmuştu! Özlem Öz 5. kez hamile... "Aldır" yorumları gelince açıkladı

Haklarında suç işlemek için örgüt kurma, resmi evrakta sahtecilik ve vergi kanununa muhalefet gibi suçlamalarla soruşturma yürütülen sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz 2024 yılında çok konuşulan isimlerdendi.

Lüks yaşantılarıyla sık sık gündeme gelen fenomen çiftten Özlem Öz bir süre önce doğum yaptı. 4. çocuğunu doğuran fenomen yine hamile...

Özlem Öz 5.kez hamile olduğunu da sosyal medya hesabından duyurdu. Bu paylaşımıyla tepkiler de alan fenomene olumlu ve olumsuz pek çok mesaj yağdı.

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"BİR EVLADIMI KAYBETTİM"

Özlem Öz gelen mesajlardan sonra hamilelik testi yaptığı anları paylaşarak şunları yazdı:

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"Bir evladımı kaybettim ben bir evladımı daha kaybetmeyi asla istemem.. Bebeğini aldır diyenlere yanıtım, benim ne inancım ne vicdanım buna asla müsaade etmez!

-Bir kadın gebe kaldığı zaman, gündüzleri oruç tutmuş, geceleri namaz kılmış ve Allah yolunda cihad etmiş gibi ona sevab yazılır. Doğum sancısı çekerken aldığı sevabı hiç kimse bilemez. Doğumdan sonra da çocuğunu her emzirdiğinde, bir hayat kurtarmış gibi sevap alır. (Râmûzül-Ehâdis)."

Fenomenden tepki çeken paylaşım! "Bunu da malzeme yapmazsın ya..." Fenomenden tepki çeken paylaşım! "Bunu da malzeme yapmazsın ya..."
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Özlem Öz
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