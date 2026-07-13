Damla Sönmez evlendi! Sır gibi saklanan damat ortaya çıktı

“Çırak”dizisinin ikinci sezonuyla ve HBO Max’in “Kayıp Zaman” dizilerinin çekimleriyle yoğun olan Damla Sönmez evlilik kararı aldı. Ünlü oyuncu yaklaşık 3 yıldır gözlerden uzak beraberlik yaşadığı menajer İlkay Akıncı’yla evlendi.
Beykoz’da yapılacak olan 30 kişilik sade nikah töreninde damat merak ediliyordu. Sevgilisini hiç paylaşmayan Damla Sönmez’in nikahından kareler paylaşıldı.
Oyuncu Damla Sönmez, bir süredir birlikte olduğu İlkay Akıncı'yla mutluluğa 'evet' dedi.
Sade bir gelinlik tercih eden güzel oyuncuya beğeni yağdı.
Damla Sönmez ve İlkay Akıncı’nın balayını işlerinden dolayı ertelediği öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum